La UPO de Sevilla y la Fundación Sandra Ibarra promueven la salud y la sensibilización sobre la supervivencia al cáncer

El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, y la presidenta y fundadora de la Fundación Sandra Ibarra, Sandra Ibarra, firman un acuerdo de colaboración - UPO

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla y la Fundación Sandra Ibarra han firmado un protocolo de colaboración con el objetivo de promover iniciativas conjuntas de formación, divulgación y en políticas sociales, con especial atención a la sensibilización sobre la supervivencia al cáncer y al bienestar de la ciudadanía y de la comunidad universitaria.

El acuerdo ha sido suscrito por el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, y la presidenta y fundadora de la Fundación Sandra Ibarra, Sandra Ibarra, en un acto celebrado en el Rectorado. Mediante este marco de colaboración, ambas entidades trabajarán conjuntamente en el desarrollo de actividades orientadas a fomentar la educación para la salud, la promoción del bienestar emocional, físico y social, así como la divulgación y sensibilización sobre los retos y necesidades de las personas supervivientes de cáncer, detallla la institución académica en una nota de prensa.

Oliva ha destacado la contribución que desde la Universidad puede hacerse en muchos ámbitos en los que trabaja la Fundación, desde la nutrición al análisis de datos, tanto en formación como en investigación. El rector ha hecho hincapié en las microcredenciales universitarias, como formato breve y especializado para formar a profesionales y estudiantes.

Por su parte, Sandra Ibarra ha puesto el foco en trabajar en las necesidades de los pacientes y supervivientes y en la importancia de generar conocimiento, función primordial del Observatorio del Superviviente de Cáncer, base de conocimiento de la Escuela de Vida y organismo de referencia en torno al estudio de las necesidades de los supervivientes de cáncer.

La Fundación Sandra Ibarra trabaja desde hace 18 años para situar la supervivencia al cáncer en el centro del debate sanitario y social, al promover actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de quienes conviven con las secuelas físicas, emocionales y sociales de la enfermedad.

Uno de sus principales proyectos es la Escuela de Vida, especializada en abordar las necesidades asistenciales durante el periodo de transición en el que no hay tumor ni tratamiento, pero aparecen otras secuelas. Entre las principales iniciativas destaca la app 'Escuela de Vida', la primera aplicación móvil diseñada en España para brindar apoyo integral a los pacientes y supervivientes de cáncer, así como a sus familiares y cuidadores.