La UPO de Sevilla impulsa dos estudios de realidad virtual para mejorar el rendimiento deportivo y el envejecimiento

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla está desarrollando dos proyectos de investigación, el proyecto SportMind VR y el proyecto NeuroFlex VR, que exploran el uso de la realidad virtual inmersiva para mejorar, por un lado, el control emocional en el rendimiento de deportistas de élite y, por otro, frenar el deterioro cognitivo en personas mayores.

Según ha detallado la institución académica en una nota, ambos estudios están dirigidos por los profesores del Departamento de Psicología Básica y Salud Pública de la UPO José Carlos Jaenes Sánchez y David Alarcón Rubio y el doctorando Cristian Molina Pedernera, y se desarrollan en el campus de la UPO con la participación voluntaria de distintos colectivos - deportistas activos de 20 a 30 años y personas mayores de 60 años-.

En esta línea, ha indicado que el proyecto SportMind VR es una iniciativa de investigación aplicada de la UPO que evalúa el uso de la realidad virtual inmersiva como como herramienta para "entrenar la autorregulación emocional en deportistas de alto rendimiento", "promoviendo al mismo tiempo la toma de decisiones, el afrontamiento del estrés y la optimización del desempeño".

A su juicio, el estudio, que se desarrollará en la Universidad Pablo de Olavide, busca la participación de deportistas activos con una edad comprendida entre los 20 y 30 años con al menos dos años de experiencia competitiva para que colaboren en una breve sesión de realidad virtual.

Durante la experiencia, los participantes utilizarán un visor de realidad virtual y se enfrentarán a desafíos deportivos interactivos diseñados para estimular funciones como el control emocional, la atención bajo presión y la coordinación cognitivo-motriz. Según ha señalado la UPO, el objetivo es "generar evidencia científica que permita incorporar este tipo de entrenamientos mentales en centros de alto rendimiento deportivo".

El estudio integra, además, herramientas de análisis basadas en inteligencia artificial y machine learning, que complementan las evaluaciones psicológicas tradicionales y permiten desarrollar modelos predictivos orientados a optimizar el rendimiento deportivo.

De forma paralela, el proyecto NeuroFlex VR se centra en la prevención del deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. La investigación evalúa el uso de realidad virtual inmersiva como estrategia para ralentizar el deterioro cognitivo en personas mayores de 60 años, promoviendo la estimulación mental, la coordinación motriz y el envejecimiento activo.

El estudio, que se desarrollará en la UPO con una duración aproximada de 20 minutos, invita a participar a personas mayores de 60 años, con independencia funcional, que no presenten enfermedades neurológicas graves.

Durante la experiencia, los participantes usarán un visor de realidad virtual y realizarán ejercicios interactivos diseñados para estimular funciones como la memoria, la atención y la coordinación.

El proyecto cobra especial relevancia en un contexto de envejecimiento progresivo de la población, con importantes implicaciones para la calidad de vida y los sistemas de salud. NeuroFlex VR incorpora evaluaciones cognitivas y herramientas de análisis basadas en inteligencia artificial y machine learning. Este proyecto de investigación tiene como objetivo proponer una solución innovadora que permita su futura implementación en contextos reales de atención primaria.