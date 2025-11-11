La UPO de Sevilla impulsa unas jornadas dirigidas a personal técnico y responsables de los servicios de voluntariado

Archivo - Imagen de archivo de la vista área del campus de la UPO (Foto de archivo). - Universidad Pablo de Olavide - Archivo

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) acoge a partir de este miércoles las IV Jornadas Estatales de Voluntariado Universitario, un punto de encuentro para el personal técnico y responsables de los servicios de voluntariado de las diferentes universidades españolas.

Según ha detallado la institución académica, estas jornadas han sido organizadas por el Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales, a través de la Oficina de Voluntariado y Compromiso Social, y cuentan con la colaboración de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universitat de Girona, la Universidad de Murcia y la Universidad de Santiago de Compostela.

En concreto, las jornadas, que darán comienzo a las 16,00 horas del miércoles, serán inauguradas por el rector, Francisco Oliva Blázquez, y por la vicerrectora de Cultura y Políticas Sociales, Laura Gómez Ruiz. Posteriormente, a las 16,30 horas se desarrollará la ponencia marco 'Universidades y voluntariado: contexto, narraciones y retos' a cargo del profesor de la Universidad Pontificia de Comillas Sebastián Mora.

Así, la primera de las jornadas finalizará con la mesa redonda sobre 'Acreditaciones de competencia' y formarán parte de ella la coordinadora de voluntariado nacional e internación en la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid, Liuva González; la técnica de Atención a la Diversidad y Voluntariado de la Universidad de Murcia, Mª José Carrillo; el coordinador del Servicio de Participación e Inclusión de la Universidad de Santiago de Compostela, Javier Agrafojo y la directora de la Unidad de Compromiso Social y Orientación Profesional de la Universitat de Girona, Silvia Lloveras.

Por su parte, la segunda jornada dará comienzo el jueves a las 9,30 horas con la ponencia 'Nuevos modelos de Comunicación y difusión en la población joven' a cargo de la periodista especialista en comunicación corporativa Inmaculada García Núñez, y continuará a las 10,30 horas con la ponencia 'Observatorio de Voluntariado Universitario', del director general de Aseguramiento de Calidad del Máster de la UPO, Francisco Javier Álvarez Bonilla.

Tras un descanso, la sesión continuará a las 11,30 horas con una mesa de debate sobre 'Aprendizaje servicio en las universidades' en la que participarán la profesora titular del Departamento de Psicología Básica, Antropología Social y Salud Pública de la UPO, Virginia Martínez; la técnica de cooperación al desarrollo de la Unidad de Cooperación y Solidaridad de la Universitat de Lleida, Angels Sendrá y el técnico del Área de Cooperación, ApS y Voluntariado de la oficina de Igualdad y Compromiso Social de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Fuster.

Para finalizar las jornadas, a las 12,30 horas se celebrará una mesa sobre 'Voluntariado Internacional' que contará con Silvia Arias, de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid y la técnica de Cooperación y Voluntariado de la Unidad de Compromiso Social y Orientación Profesional de la Universitat de Girona, Gemma Ros. La clausura de estas jornadas correrá a cargo de la vicerrectora de Cultura y Políticas Sociales de la UPO, Laura Gómez Ruiz, y del director general de Políticas Sociales, Raúl Álvarez Pérez.