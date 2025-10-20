La UPO de Sevilla inaugura la nueva edición de Fevida, el título universitario para jóvenes con discapacidad intelectual

El Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide, en la inauguración de la IX edición del Certificado Universitario ‘Formación para el empleo y la vida autónoma de personas con diversidad funcional cognitiva (FEVIDA)’. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

El programa está dirigido a jóvenes de entre 19 y 29 años

El Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha acogido este lunes la inauguración de la IX edición del Certificado Universitario 'Formación para el empleo y la vida autónoma de personas con diversidad funcional cognitiva' (Fevida), un programa universitario de innovación social que tiene como objetivo "preparar y formar para la vida autónoma a jóvenes de entre 19 y 29 años".

Según ha detallado la institución académica en una nota de prensa, el acto de apertura ha sido presidido por la vicerrectora de Cultura y Políticas Sociales, Laura Gómez Ruiz, y también ha contado con la presencia de la directora académica del título, Rosa María Díaz Jiménez; la comisionada para Universidad, Juventud y Planes Especiales de la Fundación ONCE, Isabel Martínez Lozano; el director de programas de la Asociación Paz y Bien, José Luis Gordillo Sánchez y la vocal de la junta directiva de la Asociación Down Sevilla, Carmen Pérez Luque, además de "representantes de empresas que acogen alumnado en prácticas, estudiantes del título y familiares".

Gómez ha destacado que la UPO es una universidad "social, con alma" y eso es lo que le hace participar en este tipo de proyectos impulsados por "la colaboración y las sinergias que se crean entre las entidades".

Al hilo, la vicerrectora ha apuntado que algunas entidades "colaboran económicamente", mientras que otras lo hacen "con recursos materiales" o "con recursos humanos". Así, gracias a esta colaboración, la institución académica puede hacer "proyectos, programas y actividades de innovación social como este que va ya por su novena edición" y que permite "hacer cambios en la sociedad".

Al hilo, las entidades han agradecido a la UPO por abrir sus puertas a las personas con discapacidad intelectual, han señalado la importancia de programas como Fevida que "dan la oportunidad de acceder a la universidad a personas que antes no tenían acceso a ella", y han animado a los nuevos alumnos a "aprovechar el curso y las experiencias que van a vivir en él, con motivación y compromiso para crecer personalmente y profesionalmente".

Asimismo, la directora académica del programa se ha dirigido al nuevo alumnado para explicarles la "relevancia de la formación" y la dinámica que desarrollarán durante el curso.

Por su parte, Díaz ha hecho entrega al alumnado del material informático necesario para seguir la formación y ha subrayado que entre las novedades del programa para este nuevo curso se encuentra un plan de acompañamiento familiar "para aquellas familias que quieran hacer un seguimiento más activo del desarrollo de sus hijos".

Durante este curso que comienza, los 17 estudiantes que forman parte de esta edición recibirán una formación de 30 créditos ECTS divididos en siete módulos, como "formación en comunicación, habilidades sociales, emocionales y entrenamiento cognitivo; formación específica/vocacional; formación en habilidades laborales; apoyos para la autonomía; prácticas en empresa; acción tutorial e inmersión comunitaria".

El programa Fevida, que ha acogido a más de 130 alumnos en sus ocho ediciones anteriores, "fomenta la vida autónoma de su estudiantado con una semana de inmersión comunitaria en el Complejo Universitario Flora Tristán", una experiencia que forma parte del itinerario formativo de Fevida y que "puede ampliarse a través del Proyecto Incloud hasta tres meses".

Este citado proyecto se trata de una iniciativa de la universidad y las asociaciones Paz y Bien y Down Sevilla que supone un "refuerzo" a la formación del alumnado "en cuanto a su autonomía" y se financia mediante la Convocatoria Sevilla Solidaria del Ayuntamiento de Sevilla.