La UPO de Sevilla participa en un estudio que revela un mecanismo esencial para el inicio de la vida en vertebrados

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) participa en un estudio internacional que revela un mecanismo esencial para el inicio de la vida en los vertebrados. Se trata de una investigación que ha descubierto un proceso clave que permite al embrión "tomar el control" de su desarrollo mediante una modificación química que activa su propio genoma y elimina las instrucciones heredadas de la madre.

El hallazgo muestra que la regulación química de proteínas dirige los primeros pasos tras la fecundación. Además, introduce una herramienta innovadora basada en 'Crispr' para estudiar genes maternos, hasta ahora casi inaccesibles. El estudio, coliderado por Miguel A. Moreno-Mateos, desde el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD, Universidad Pablo de Olavide-CSIC-Junta de Andalucía), y Ariel Bazzini, del Stowers Institute for Medical Research (EEUU), se ha publicado en la prestigiosa revista The EMBO Journal, informa la UPO en un comunicado.

Durante las primeras horas después de la fecundación, el embrión no utiliza aún su propio ADN, y depende de moléculas maternas almacenadas en el óvulo. Este periodo, llamado transición materno-cigótica, termina cuando el embrión activa por primera vez su genoma, un paso crucial para que su desarrollo continúe. Este estudio demuestra que este proceso no solo depende de factores genéticos, como se creía hasta ahora, sino también de modificaciones químicas en proteínas (en concreto las fosforilaciones) que actúan como interruptores moleculares.

La transición materno-cigótica es un proceso fundamental que ocurre en todos los animales, incluidos los seres humanos. Durante las primeras horas de desarrollo, el genoma del embrión permanece silenciado y el inicio de la vida depende completamente de los factores maternos, ARN y proteínas depositadas en el óvulo, para comenzar sus primeras divisiones y activar por primera vez su propio genoma.

Este paso crucial, conocido como activación del genoma cigótico, marca el comienzo del control embrionario del desarrollo. Cualquier fallo en este proceso puede dar lugar a problemas de implantación o malformaciones en etapas tempranas.

Luis Huertas, primer autor del trabajo, destaca la importancia de comprender su regulación para entender bien los primeros estadios de la embriogénesis, que tienen gran relevancia en el campo de la fertilidad.

MECANISMO ESENCIAL PERO DESCONOCIDO

Ariel Bazzini, coautor del estudio, explica que en las últimas dos décadas se ha avanzado mucho en la identificación de factores que controlan directamente la activación del genoma del nuevo individuo. Sin embargo, estos y otros factores cruciales en la embriogénesis están sujetos a distintos niveles de control.

Y entre ellos, mecanismos de regulación postraduccional, como la fosforilación de proteínas, han recibido mucha menos atención. Para abordar esta cuestión, los investigadores se sirvieron de dos especies de pez muy utilizados en biología del desarrollo: el pez cebra (Danio rerio), famoso por sus embriones transparentes, y el medaka (Oryzias latipes), que se separó evolutivamente del primero hace más de 100 millones de años.

Ambos son modelos ideales porque se fecundan externamente, producen gran cantidad de embriones y permiten una manipulación genética sencilla. Y encontrar el mismo mecanismo de regulación en especies tan distantes confirma que se trata de una estrategia muy conservada en vertebrados.