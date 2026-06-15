La UPO de Sevilla prevé obras en su residencia universitaria por problemas estructurales sin que afecten a su actividad

Archivo - Un estudiante camina por uno de los pasillos de la Residencia Universitaria Flora Tristán de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), en foto de archivo. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE - Archivo

SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, propietaria del complejo residencial ubicado en el Polígono Sur y destinado a universitarios, estudia cómo llevar a cabo obras de acondicionamiento en este edificio ante los "problemas estructurales" detectados en un informe técnico, si bien la situación de "profunda inestabilidad financiera" que afecta a las universidades públicas andaluzas en general, y a la UPO en particular, "hace difícil que se pueden poder acometer de manera integral e inmediata".

En dicho informe se identifica un total de 39 incidencias, varias de ellas calificadas como "graves o críticas", que requieren "atención prioritaria", según reconoce la Pablo de Olavide en un comunicado, que destaca que las evaluaciones efectuadas "coinciden en señalar la conveniencia de realizar actuaciones de renovación y modernización que garantice plenamente la funcionalidad de las instalaciones, reforzar las condiciones de seguridad y asegurar la sostenibilidad".

Al respecto, la Universidad remarca que "desde hace meses" busca la colaboración activa de entidades sin ánimo de lucro "con un fuerte compromiso social" capaces de integrarse en este proyecto "aportando recursos que permitan "soluciones inmediatas". En este sentido, la UPO recuerda que en los últimos años se han producido "innumerables deficiencias técnicas y problemas" relacionados con la estructura y habitabilidad del edificio "que han dado lugar a múltiples intervenciones, cada vez de mayor envergadura".

De este modo, la auditoría técnica realizada sobre el edificio concluye que las incidencias detectadas --el informe está fechado en agosto de 2025-- no son puntuales, sino consecuencia de problemas estructurales derivados tanto de las características originales del inmueble --concebido inicialmente como residencial de viviendas-- "como de la insuficiencia de determinadas actuaciones de mantenimiento y renovación realizadas a lo largo de los años".

La Pablo de Olvide pretende que las actuaciones que se acometan en la residencia posibiliten el mantenimiento del servicio de alojamiento y, por ende, continúe el funcionamiento del complejo universitario. Para ello, en las próximas semanas se espera contar "con los resultados de meses de trabajo", y se informará de ello por los canales de comunicación universitarios.

En todo caso, las acciones que se adopten en relación con el complejo tendrán como objetivo "garantizar la seguridad de las personas, la viabilidad futura de las instalaciones y la continuidad de un proyecto que forma parte de la identidad y del compromiso social de la Universidad", concluye el comunicado en lo que a estas obras de rehabilitación se refiere.

Se da la circunstancia de que el Sindicato de Estudiantes había alertado recientemente de "planes de recortes" y de un intento de la Universidad Pablo de Olavide "por desmantelar y privatizar" este complejo social tras 20 años de historia.

PROYECTOS SOCIALES DE LA UPO

La Universidad Pablo de Olavide señala, a su vez, que los proyectos sociales inciden muy directamente en el Polígono Sur y que no sólo se han duplicado "sino que su impacto en la zona ha sido cuantificado y reconocido por entidades públicas y privadas". Para ello, esgrime el Espacio Internacional de Innovación Social, Tecnológica y Cultural Flora Tristán, creado en 2021; la colaboración con la Fundación Manolita Chen, para el acogimiento de personas LGTBI en situaciones de especial vulnerabilidad, desde febrero de 2024, y la participación activa en los centros educativos del barrio, con más de 150 beneficiarios, entre otras acciones.

Asimismo, desde la UPO se destaca la colaboración con La Factoría y su programa 'Incorporando el liderazgo de niñas y mujeres gitanas', iniciativa orientada al empoderamiento femenino y la transformación social y la creación de la Clínica Jurídica, en marzo de 2026, para el apoyo y asesoramiento jurídico de la ciudadanía a través del trabajo del estudiantado de la Facultad de Derecho.