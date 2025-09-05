La UPO de Sevilla recibe a su nuevo alumnado con dos días de actividades que guían sus primeros pasos en el campus

Estudiantes de la UPO en las tradicionales jornadas de bienvenida al inicio de un nuevo curso, en foto de archivo. - UPO

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla celebra los días 10 y 11 de septiembre sus tradicionales 'Jornadas de Bienvenida', un encuentro diseñado para acompañar al alumnado de nuevo ingreso en su primera experiencia universitaria. Con el lema 'El presente es la Olavide, el futuro eres tú', el campus se abrirá a más de 2.000 estudiantes que inician una nueva etapa en su formación académica y personal.

El miércoles será el turno de los estudiantes que comienzan su andadura en la Escuela Politécnica Superior, la Facultad de Humanidades, la Facultad de Ciencias Experimentales y la Facultad de Ciencias Sociales. El jueves día 11, en cambio, la bienvenida estará dedicada al nuevo alumnado de la Facultad de Ciencias del Deporte, la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Empresariales, detalla la institución universitaria en una nota de prensa.

Las jornadas comienzan cada mañana a las 9,00 horas con una recepción institucional en la Plaza de América, frente al Rectorado, seguida de paseos guiados por el campus en los que estudiantes veteranos, conocidos como 'lazarillos', mostrarán las instalaciones y resolverán dudas prácticas. Esta dinámica no solo busca orientar al nuevo alumnado, sino también generar un primer contacto que facilite la adaptación al entorno universitario.

En paralelo, la Plaza de América se convierte en un gran espacio informativo, con expositores de las principales áreas y servicios universitarios de la Olavide: desde relaciones internacionales, prácticas en empresas y empleabilidad, hasta deportes, voluntariado, igualdad, atención psicoemocional y asociaciones estudiantiles. El objetivo es dar a conocer, de forma cercana, los múltiples recursos que la Universidad pone a disposición de sus estudiantes.

A esto se unen las sesiones de orientación específicas de cada facultad, en las que se presentan los diferentes grados y facilitan un primer encuentro entre los futuros compañeros y compañeras de clase. Desde la Escuela Politécnica Superior, con sus programas de ingeniería informática, hasta la Facultad de Humanidades, que imparte grados en Traducción, Historia o Humanidades, pasando por Ciencias Experimentales, Sociales, Empresariales, Derecho y Ciencias del Deporte: todo el campus se activa para recibir a la nueva generación universitaria.

CLAVES PARA APROVECHAR LA NUEVA ETAPA UNIVERSITARIA

Además de las visitas y el acompañamiento personalizado, las citadas jornadas incluyen charlas técnicas sobre temas esenciales para el aprovechamiento de la vida universitaria: movilidad nacional e internacional, becas, representación estudiantil, atención a la diversidad funcional, extensión cultural y voluntariado.

Las 'Jornadas de Bienvenida' tratan de facilitar así el primer paso en la educación superior, una formación en la que el protagonismo del estudiante crece sustancialmente en su desarrollo académico.

"Queremos que el alumnado sienta que la Universidad es su casa desde el primer día. Estas jornadas son un punto de partida para construir comunidad y ofrecer todas las herramientas que necesitan en esta nueva etapa, una etapa ilusionante y que han de aprovechar para crecer académicamente, como personas y ciudadanos y ciudadanas libres, pero también responsables y socialmente comprometidos", subraya Pilar Moreno Navarro, vicerrectora de Estudiantes de la UPO.