La UPO de Sevilla reúne este viernes a expertos internacionales para debatir sobre seguridad alimentaria global

Cartel del I Congreso Internacional sobre Política Alimentaria Mundial - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla inaugura este viernes, 8 de mayo el I Congreso Internacional sobre Política Alimentaria Mundial, un encuentro académico y profesional que reunirá durante dos jornadas en el campus de la UPO a expertos de universidades, organismos internacionales, administraciones públicas y entidades sociales para analizar y debatir sobre los desafíos actuales de la seguridad alimentaria global.

Según ha detallado el centro universitario en una nota, el encuentro tendrá lugar bajo el lema 'Policy realignment in response to global challenges', y abordará cuestiones como la gobernanza alimentaria, el derecho humano a la alimentación, la igualdad de género, la nutrición, la salud pública, la agricultura sostenible, el cambio climático, los conflictos armados y la cooperación internacional.

La mesa inaugural contará con la participación del presidente del Comité Organizador y profesor de la UPO, Alfonso Sánchez Carrasco; el responsable del Área de Ciencia Política y de la Administración del Departamento de Derecho Público, José Manuel Trujillo; el director ejecutivo de la Policy Studies Organization, Daniel I. Gutiérrez-Sandoval; el consejero técnico de la Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Jaén Téllez y el responsable del equipo de Derecho a la Alimentación de la FAO, Juan Echanove.

En ese sentido, el congreso, que se celebrará los días 8 y 9 de mayo, está coorganizado por la 'Policy Studies Organization', el Área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Pablo de Olavide y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con la colaboración de distintas entidades nacionales e internacionales.