La UPO de Sevilla suma a su oferta de postgrado el primer Máster Dual en Marketing y Gestión de Marcas de Moda

Archivo - Una estudiante de un máster de la UPO como imagen de recurso - UPO - Archivo

SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla consolida su apuesta por la especialización académica, investigadora y profesional con una oferta de 41 másteres universitarios para el curso 2026/2027, a los que se suman otros dos programas del Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la UPO. En total, la oferta de postgrado alcanza las 1.450 plazas de nuevo ingreso, de las que 1.370 corresponden a la UPO y 80 al centro adscrito.

Entre las principales novedades del próximo curso destaca la incorporación del nuevo Máster Universitario en Marketing y Gestión de Marcas de Moda, un programa que se impartirá de manera presencial y está orientado a formar profesionales especializados en la industria de la moda desde una perspectiva estratégica, creativa y empresarial, destaca la institución académica en una nota de prensa.

Con un total de 25 plazas ofertadas, este nuevo máster incluye, además, una modalidad dual "aprender haciendo", con un máximo de cinco plazas, que permitirá al estudiantado seleccionado combinar su formación académica con experiencia profesional en empresas colaboradoras mediante un proceso de selección.

La modalidad dual del Máster Universitario en Marketing y Gestión de Marcas de Moda permitirá a su alumnado seleccionado especializarse en uno de los dos perfiles formativos que ofertan: uno orientado a las relaciones con consumidores y otro perfil dirigido a las relaciones interorganizativas. El programa cuenta ya con convenios con firmas y entidades como Palomo Spain, Pepe Pinreles, Federópticos o la agencia Doble RR, referentes en sus respectivos ámbitos, lo que refuerza el carácter práctico y la conexión directa con el sector profesional.

Asimismo, el Máster Universitario en Ingeniería Informática renueva su plan de estudio, con un incremento de su carga lectiva de 72 a 90 créditos ECTS, para adaptarse a las nuevas demandas tecnológicas y profesionales, reforzando así la formación avanzada del estudiantado en uno de los ámbitos con mayor proyección laboral y científica. Entre las novedades, incorpora una nueva especialidad en Inteligencia Artificial en la que los estudiantes se formarán en los modelos de última generación de 'machine learning' y 'deep learning' así como en modelos de inteligencia artificial generativa. También adquirirán competencias para el desarrollo de sistemas de visión y dotar a los robots de movilidad para aplicaciones industriales o sociales.

Otra de las novedades destacadas afecta al Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, que en la especialidad de Ciencias Sociales: Geografía e Historia incrementará en 30 las plazas ofertadas para el próximo curso académico, dando respuesta al elevado interés del alumnado.

La oferta académica de másteres universitarios de la UPO abarca áreas de conocimiento como Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería, y destaca por su orientación práctica, su internacionalización y su adaptación a las necesidades del mercado laboral actual.

Los programas se impartirán en modalidad presencial, semipresencial y virtual, facilitando el acceso tanto a estudiantes nacionales como internacionales y a profesionales que compatibilizan formación y empleo.

COLABORACIÓN CON EMPRESAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

La Universidad Pablo de Olavide mantiene, además, una estrecha colaboración con empresas, instituciones y centros de investigación nacionales e internacionales, lo que favorece tanto la realización de prácticas académicas como la inserción laboral del estudiantado.

Más de 700 profesionales y entidades colaboran actualmente en la formación de másteres oficiales de la Universidad. El proceso de preinscripción para la solicitud de plazas en las Universidades Públicas de Andalucía estará abierto desde el 17 al 26 de junio. Todo ello de forma telemática a través de la página del Distrito Único Andaluz.

La apuesta por la especialización en la formación se ve complementada por los programas que imparte la Escuela de Doctorado de la UPO, un total de nueve doctorados. Asimismo, la Universidad Pablo de Olavide, a través de su Fundación, oferta Másteres de Formación Permanente --Títulos Propios de la Universidad-- y que, junto a las Microcredenciales Universitarias, complementan la formación de postgrado de la UPO.