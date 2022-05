Urbanismo aborda la concesión de licencia para rehabilitar el Cine Trajano, en Sevilla, para usos culturales y hotel

SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo aborda este miércoles 18 de mayo la concesión de la licencia de obras para la rehabilitación de los antiguos Cine Trajano, en la calle Amor de Dios, para albergar usos culturales y un hotel con 28 habitaciones.

El edificio, del arquitecto regionalista Aníbal González, está protegido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el nivel C y es, además, Bien de Interés Cultural (BIC), ha recordado el Ayuntamiento de Sevilla este martes en una nota de prensa.

Después de 17 años sin uso y después de haber sido cine y en la década de los setenta Sala X, este inmueble acogerá un hotel, un teatro, un restaurante, un bar, una galería de exposiciones dedicada a la obra de Aníbal González y una terraza bar con piscina en la cubierta.

La licencia se concede después de que la Comisión de Patrimonio informara favorablemente sobre el proyecto básico y de ejecución aunque con "condiciones". Entre ellas destaca que "las obras se podrán comenzar a los efectos del desmontado de los elementos necesarios para la realización del estudio paramental propuesto, en el que se detallarán los elementos encontrados, su estado de conservación y los tratamientos previstos".

"En función de los resultados de estos estudios, se presentará la adaptación del proyecto, de forma que incluya con suficiente detalle las soluciones planteadas para los elementos a conservar y su integración con los de nueva ejecución", señaló la Comisión tras el análisis de la documentación aportada por el promotor de esta intervención, Ocean Falcon SL.

"Dicho documento será examinado por esta Comisión de forma previa a su ejecución, no pudiendo continuarse esta en todo lo que afecte a dichas soluciones hasta su autorización", precisa el acuerdo adoptado. La comisión reclamaba "cuidar los elementos relacionados con la sala del teatro, fachadas al patio, caja escénica y configuración general de la sala, procurando que aquellas partes no originales como la galería de planta alta o la entreplanta no adquieran mayor volumen o presencia de lo previsto".

En el expediente que prevé aprobar Urbanismo este próximo miércoles, consultado por Europa Press, se especifica que la licencia se concede "a condición de que se subsanen en la ejecución los incumplimientos detectados", apuntando a "modificaciones necesarias" para "resolver" cuestiones relacionadas con la altura "mínima autorizable para usos recreativos", de 2,50 metros, conforme a la Normativa Urbanística del PGOU.

"Tan solo unas semanas después de la aprobación definitiva por parte de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía y de que su informe fuera recibido, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente concede la licencia de obras para la rehabilitación y puesta en valor de este inmueble", ha explicado el delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores (PSOE), en el comunicado remitido por el Consistorio.

El informe de la Junta es del pasado mes de abril y en él considera, según ha remarcado el Ayuntamiento, que "la actuación prevista es sostenible y respetuosa con los valores patrimoniales del edificio". Con esta intervención, "se completa la tramitación urbanística para que el promotor del proyecto recupere un edificio de gran singularidad, ubicado en un lugar privilegiado del Casco Antiguo y arraigado a la memoria colectiva", ha apostillado el Ayuntamiento.