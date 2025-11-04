Urbanismo avanza con los microparkings, la pasarela Princesa Leonor y la reordenación del Paseo de la O de Sevilla

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este martes los trámites necesarios para la venta de los suelos donde irán situados los primeros seis microparkings de la ciudad. También ha abordado el convenio para la construcción de la pasarela peatonal Princesa Leonor, además del proyecto de reordenación del Paseo de la O para su conexión con la calle Betis, ahora actualizado.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, será ahora el Pleno municipal quien deba aprobar el cambio de calificación de los tramos de subsuelo para continuar con los trabajos. Los vecinos tendrán la titularidad de los aparcamientos y no serán destinados a uso rotatorio.

Los conocidos como 'microparkings' irán bajo estos viales no principales y contarán con entre 100 y 150 plazas cada uno. Se estima que los primeros se construyan en seis calles de El Porvenir y Los Remedios. En concreto sería en Virgen de Luján, Virgen de la Antigua, Bogotá en Sevilla, Felipe II y Genaro Parladé.

AVANCES EN LA PASARELA PRINCESA LEONOR Y EL PASEO DE LA O El Consejo también ha aprobado el convenio de colaboración que recoge y define los compromisos entre la promotora de Vera Sevilla y el consistorio para la construcción de la nueva pasarela peatonal sobre el río prevista entre los puentes de San Telmo y de los Remedios que llevará el nombre de Princesa Leonor.

En esta línea, Seville Cubic River SLU, promotora, será quien asuma el coste de la ejecución de la pasarela cuyo plazo de inicio será, como máximo, de 12 meses desde el otorgamiento de las autorizaciones administrativas necesarias estableciendo un plazo máximo de ejecución material de otros 24 meses.

También sobre obras. Se ha aprobado una actualización del presupuesto del proyecto de reordenación del Paseo de Nuestra Señora de la O y su conexión de la calle Betis, de cara a la próxima licitación del mismo.

La propuesta de mejora plantea la recualificación general de este paseo junto al río, comprendido entre la calle Párroco Pedro Ramos Lagares hasta la base del puente de Triana, "reforzando su carácter peatonal" y resolviendo de manera definitiva su conexión con la calle Betis. La intención es que se pueda "caminar sin interrupción de un espacio a otro" contando para ello con mejoras en el pavimentos, mayor dotación de árboles, mejoras en la iluminación e instalación de bancos, fuentes y aparca bicicletas.

El proyecto tiene un coste de 1.020.756,96 euros, de los cuales el 52,39% corresponden al Ayuntamiento de Sevilla y el 47,61% a la Consejería de Fomento. El Pleno del Ayuntamiento deberá ahora dar el visto bueno a esta actualización junto con el nuevo convenio de colaboración entre ambas administraciones.

RECHAZO A VIVIENDAS TURÍSTICAS Y UNA NUEVA INTERVENCIÓN Este martes han sido denegadas cinco nuevas declaraciones responsables presentadas en la Gerencia de Urbanismo para la adecuación a viviendas de uso turístico en inmuebles ubicados en barrios donde el límite de este tipo de alojamientos ha alcanzado su tope máximo.

Según el Consistorio, ya son 121 las viviendas de uso turístico que han sido rechazadas desde que en octubre de 2024 Sevilla empezara a limitar los pisos turísticos por barrios, considerando como saturadas zonas del Casco Antiguo o Triana.

En paralelo, el Consejo ha aprobado el borrador del convenio entre la Gerencia de Urbanismo y la Comunidad de Religiosas Madres Dominicas para una subvención de 27.199,17 euros destinada a financiar la primera fase de intervención en la Capilla del Correo Mayor del Monasterio Madre de Dios, abordando el diagnóstico y solución de patologías constructivo estructurales.

Actualmente, la capilla presenta problemas de humedad por capilaridad en muros y filtraciones en la cubierta inclinada, que generan daños visibles en el interior. La intervención se centrará en la reparación de muros y cubierta con la aplicación de barreras químicas antihumedad, reemplazo del sistema de recogida de aguas o la limpieza y reparación de tejas, entre otros trabajos.