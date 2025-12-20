Urbanismo escuchará propuestas para un nuevo marco de ayudas para conservación de iglesias y conventos de Sevilla

Imágenes del estado actual del patio del convento de Santa Inés de Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha abierto desde este viernes el plazo para que organizaciones y ciudadanos pueden presentar aportaciones para un nuevo marco regulador para las ayudas de conservación y rehabilitación de iglesias y conventos de la ciudad.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el plazo está abierto hasta el próximo 19 de enero. Este nuevo marco regulador busca "una mayor eficacia en la tramitación de estas ayudas para impulsar y agilizar la gestión de las mismas".

Para ello, se parte de la normativa de octubre de 2004 de ayudas a inmuebles del patrimonio histórico de la ciudad cuyos titulares son congregaciones religiosas, fundaciones o entidades sin ánimo de lucro con recursos económicos limitados, para hacer frente a obras de conservación y rehabilitación que garanticen su preservación y buen estado.

En este sentido, ha destacado que son numerosos los edificios singulares existentes en el Conjunto Histórico de Sevilla incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, ya sea como Bienes de Interés Cultural (BIC) o Bienes de Catalogación General, así como inmuebles protegidos en el planeamiento con niveles "A" (protección integral) o "B" (protección global).

El Ayuntamiento ha indicado que "en muchas ocasiones" el tiempo que transcurría entre la apertura del expediente administrativo y la aprobación de la cuenta justificativa de la ayuda concedida "se puede extender varios años", sobre todo en "inmuebles sujetos a la tutela de la Comisión Provincial de Patrimonio".

Por ello, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente está elaborando unas bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la conservación, restauración y rehabilitación de edificios singulares de la ciudad.

De manera específica, las intervenciones subvencionables son las de conservación, rehabilitación y consolidación estructural de los inmuebles protegidos; las de restauración de bienes inmuebles asociados a éstos y; las obras arqueológicas derivadas de esos trabajos de conservación o rehabilitación.

Los destinatarios preferentes de esas ayudas "serán las entidades o asociaciones sin ánimo de lucro, quedando excluidos los edificios que sean de titularidad de otras administraciones públicas".

Los interesados podrán remitir sus observaciones o propuestas al siguiente correo electrónico de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente: conservaciondelaedificacion@urbanismo-sevilla.org

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, indicaba a principios de mes que el Consistorio ha destinado en los últimos dos años 568.112 euros para la rehabilitación de este tipo de edificios singulares, de gran valor patrimonial.

Actualmente, se están realizando varias obras dentro del plan 'Sevilla oculta' como en el Monasterio de Santa Inés. Los trabajos cuentan con una inversión de casi 100.000 euros, se está realizando una actuación de "vital importancia" para el histórico inmueble puesto que esta escalera del claustro del herbolario del siglo XVI, conecta las galerías de la planta baja y de la planta superior "siendo por tanto un elemento estructural determinante del convento"

Además, ya está en obras la primera fase de la restauración de la Capilla del Correo Mayor del convento Madre de Dios, que alberga problemas de humedad en muros y cubierta y que cuenta con una inversión de 27.000 euros.

En paralelo al proyecto de 'Sevilla Oculta', el Ayuntamiento ha destinado ayudas a la iglesia de San Gregorio (Hermandad Santo Entierro) y a San Nicolás de Bari: 160.000 euro para la fachada del Convento Mercedario anexo a la iglesia de San Gregorio; y una inversión de más de 282.000 euro a San Nicolás de Bari para la restauración de todos los elementos artísticos del Coro Alto de la iglesia.