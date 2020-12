Urbanismo inicia la recuperación del solar de Hermanos Madrigal y dará alternativa habitacional a sus ocupantes

El alcalde afirma que se han invertido 65 millones en cinco años y reconoce a Adelante la necesidad de aumentar servicios sociales

SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha informado este jueves de que Urbanismo ya ha iniciado la recuperación del solar de la antigua chatarrería de los Hermanos Madrigal, en el cruce de Doctor Fedriani con San Jerónimo, y ha asegurado que servicios sociales está trabajando con las personas que duermen allí para ofrecerles una alternativa habitacional.

Espadas se ha referido a este asunto en el Pleno municipal al ser preguntado por la portavoz de Vox Cristina Peláez, respecto a la reubicación de las personas que habitan en los asentamientos chabolistas del Higuerón y del Vacie, quien ha apostado por que se cumplan "los compromisos y la obligación histórica" en el segundo caso. "Los vecinos están inquietos por saber donde se reubicarán, porque a veces es difícil la conviviencia", señala Peláez.

En este sentido, el regidor ha detallado, en primer lugar, la situación del Higuerón, indicando que se le ha comunicado a los ocupantes la situación. Advierte de que la última vez se comunicó a siete personas que allí se encontraban, seis mayores de edad y un adolescente, pero incide en que no siempre son los mismos los que se encuentran. "Se resolverá con las garantías para las personas que están allí y para los vecinos", subraya.

En cuanto al Vacie, insiste en el trabajo silencioso y en "no hacer tema de confrontación política" para no afectar negativamente a los objetivos. "No queremos hablar del modo en el que terminará El Vacie ni el tiempo. Es el proceso más complejo que se ha hecho en la ciudad para desarticularlo", sentencia, dejando claro que "se está haciendo de un modo radicalmente diferente a cómo se ha hecho" en ocasiones anteriores.

ADELANTE PIDE MÁS INTERVENCIÓN SOCIAL

Por otra parte, el portavoz adjunto de Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, ha cuestionado al alcalde sobre el cumplimiento de los diferentes planes integrales aprobados para zonas con necesidades de transformación social y de la estrategia regional andaluza para la cohesión e inclusión social (Eracis) en la ciudad. Rojas advierte de que apenas se ha ejecutado "un 5,9 por ciento del total de la cantidad consignada para planes". "Sólo se ha ejecutado algo en Tres Barrios, Palmete y Su Eminencia", apostilla.

"Somos conscientes de que la situación económica y social de la ciudad es mucho peor que antes de la pandemia. pero advierte en el presupuesto de 2021 previsto no hay avances en ese sentido", añade. Tras valorar que sí se hacen cosas, como en El Vacie, considera que "en general se están apagando fuegos sin realizar una actuación seria en la zona". A ello une que la plantilla que trabaja en la zona no están realizando una verdadera intervención social sino otras tareas.

Ante ello, Espadas señala que la pandemia ha hecho multiplicar por cinco las personas que han pedido ayuda alimentaria y otras cuestiones sociales, por lo que entiende que este año no se puede evaluar como otros. "Estamos de acuerdo en que hacen falta más servicios sociales y estabilidad y no tener que atender la urgencia para dedicarnos a una atención individualizada de más detalle dentro de una estrategia a largo plazo", indica.

El alcalde afirma que se han invertido 65 millones en cinco años, desde el inicio del primer mandato, y en cuanto a la estrategia Eracis, con un marco temporal de tres años, que finaliza en julio de 2022, detalla que cuenta con una dotación de 17,7 millones y se han realizado 110 contrataciones.

"Ante un objetivo de 3.030 inserciones laborales, se prevé que se esté a 31 de diciembre al 70 por ciento de ese objetivo. Hasta agosto de 2020, 1.880 personas han participado en tutorizaciones y acompañamientos, 1.132 en talleres de habilidades, 377 en cursos ocupacionales y 25 en talleres de empleo", incide, agregando que se han hecho 494 contrataciones gracias a intermediaciones de Andalucía Orienta e Integra.

Además, resalta que se han localizado 48 empresas empleadoras en la zona, se han implementado el 71 por ciento de itinerarios, se han realizado 2.183 intervenciones en materia de salud y alimentación saludable, así como 83.600 personas atendidas atendidas en servicios sociales comunitarios, 53.000 para recursos complementarios.