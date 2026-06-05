Urbanismo recuerda al PSOE su voto en contra a la propuesta para rebajar el precio de las VPO de Sevilla

Archivo - Promoción de VPO en Palmas Altas, como imagen de recurso - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha reprochado al PSOE municipal que reclame al Gobierno de José Luis Sanz (PP) medidas para rebajar un 20% el precio de las viviendas protegidas "cuando sabe perfectamente que quien tiene en su mano las herramientas para hacerlo es Pedro Sánchez, que mañana mismo puede reducir el IVA en la compra de la primera vivienda, hacer un paquete de bonificaciones fiscales o aprobar ayudas directas".

Tras recordar que el Gobierno local ha adoptado medidas para fomentar la construcción de nuevas VPO más accesibles, De la Rosa ha resaltado que el portavoz socialista, Antonio Muñoz, "cae permanentemente en la contradicción. Hace dos meses el grupo socialista votó en contra en el pleno municipal de una propuesta del PP que planteaba precisamente eso, medidas para rebajar el precio de la Vivienda Protegida", señala en una nota de prensa.

El delegado de Urbanismo recordó que la citada propuesta planteaba medidas como instar al Gobierno de España a que de manera urgente acuerde la reducción del IVA en la compra de primera vivienda y a que de manera urgente acuerde un paquete de bonificaciones fiscales para aquellas empresas que promuevan vivienda protegida, que deberán repercutir sobre el precio final de la misma.

Asimismo, se contemplaba solicitar al Ejecutivo central a que el IVA soportado en las promociones de vivienda en régimen de alquiler sea deducible, y que de manera urgente restablezca que las cantidades destinadas para alquiler y compra de la vivienda habitual se puedan desgravar de la declaración de la renta. Además, se pedía a la Junta que vuelva a bajar los tributos de los actos jurídicos documentados para todo lo relacionado con la compra y alquiler de vivienda protegida, entre otras.

De la Rosa ha señalado igualmente que "Antonio Muñoz puede dar pocas lecciones en materia de VPO. En los ocho años en que estuvo en el Gobierno municipal construyó 83, mientras que el Ejecutivo de José Luis Sanz va a construir en este mandato 6.134 VPO, de las 2.202 son de Emvisesa".

Tras recordar que la construcción de vivienda es una de las máximas prioridades del Gobierno municipal, De la Rosa recordó que el Gobienro municipal ya ha adoptado medidas como 'Sevilla Acelera', que implica la simplificación administrativa en los procedimientos urbanísticos, la liberación de terreno público para la construcción de nuevas bolsas de vivienda protegida, así como la inversión de 250 millones de euros en proyectos ya existentes, "van a permitir que Emvisesa lidere la política de vivienda en Andalucía, con una oferta asequible, de calidad y adaptada a las necesidades de la ciudadanía".