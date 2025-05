La US advierte entre alumnado de secundaria sobre el Evali, la enfermedad causada por los vapeadores

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco, la Universidad de Sevilla ha organizado un acto de sensibilización entre más de medio centenar de estudiantes de 3º de la ESO del IES Velázquez para informarles de los riesgos que entraña el uso de los vapeadores, entre ellos, de la enfermedad causada por estos, la evali, que son las siglas en inglés de lesión pulmonar asociada al vapeo (E-cigarette, or Vaping, product use Associated Lung Injury).

Según el informe 'Cigarrillos Electrónicos: Situación actual, evidencia disponible y regulación, del Ministerio de Sanidad', a diferencia de otras patologías relacionadas con fumar o el consumo de productos de tabaco que pueden tardar muchos años en presentar síntomas, "el evali es muy rápido, en pocos días o semanas se presentan síntomas de afección pulmonar que pueden llevar a la muerte del paciente".

Esta enfermedad está siendo estudiada con más intensidad en Estados Unidos, donde durante seis meses en 2019 un total de 2.668 personas se vieron afectadas por esta dolencia y 68 fallecieron. Así se refleja en el citado informe y así lo ha comentado, Daniel Martín, estudiante del grado en Farmacia que ha investigado durante su TFG (Trabajo de Fin de Grado) sobre el uso de estos dispositivos. Martín pertenece a ON·US, un grupo de estudiantes procedentes de diversos campus de la Universidad de Sevilla, que han organizado este acto de sensibilización con adolescentes y que busca desde la participación estudiantil y con un enfoque multidisciplinar, la prevención del cáncer de pulmón y el fomento de la deshabituación tabáquica.

"Es muy importante concienciar, ha relatado, pues los riesgos son muy amplios como acumulación de líquido en los pulmones, asma, epoc, bronquitis pulmonar o cáncer de pulmón" son algunas de las consecuencias para la salud que pueden afrontar las personas que hagan uso de los vapeadores. Unos vapeadores, ha alertado Martín, que con frecuencia se banalizan y se venden "como un juguete". Según la Asociación Española Contra el Cáncer, el 40% de los jóvenes entre 16 y 21 años, usa vapeadores al menos una vez al mes.

20 ESPACIOS LIBRES DE HUMO

Además, la Universidad de Sevilla desde el Servicio de Programas de Promoción de la Salud del vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rasselh, y el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus), ha celebrado un acto de reconocimiento a los nuevos espacios sin humo y a personas y entidades comprometidas con la promoción de entornos saludables en la universidad.

Los nuevos centros reconocidos como libres de humo son la Facultad de Geografía e Historia, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, la Facultad de Química, la Faculta de Turismo y Finanzas, la Facultad de Filología, el de Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla, CITIUS I, y el edificio Corominas. En total, la Universidad de Sevilla cuenta ya con 20 espacios universitarios comprometidos con la promoción de entornos saludables.

En esta jornada, también se ha procedido a la entrega de reconocimientos a otras entidades y personas que promueven la prevención del tabaquismo en la Universidad de Sevilla. En este sentido, ha sido reconocida la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), y la médico Lola Torres Cuadro, de la AECC. En el acto también ha tenido un espacio la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

Finalmente, tras la entrega de reconocimientos, se ha procedido a la lectura del manifiesto por estudiantes representades del Cadus, texto en el que se ha insistido en la necesidad de "desenmascarar el atractivo del tabaco y las tácticas de la industria", que utiliza sabores artificiales, aditivos, colores llamativos y un "marketing cargado de glamur, dirigido especialmente a nuestra juventud".