La US aprueba que EUSA deje de ser centro adscrito, el tercero tras las salidas de CEU y Cardenal Spínola

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha aprobado este lunes por asentimiento el convenio por el que el centro EUSA dejará de ser adscrito a la institución académica pública. Esa desadscripción --cuyo convenio cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos de la US-- será "paulatina" para garantizar "en todo momento" la formación de los estudiantes que en estos momentos cursan sus grados en este centro privado.

La desadscripción de EUSA es la tercera que aprueba la US después de que en abril de 2024 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizara la desadscripción mediante convenio del Centro de Enfermería San Juan de Dios --CEU San Pablo-- y del Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola de la Universidad de Sevilla (US), por lo que desde el curso 2024-2025 ya no se aceptan alumnos de nuevo ingreso para estudiar los títulos oficiales de grado y másteres ofertados hasta entonces por estas entidades y reconocidos por esta institución pública.

La rectora de la US, Carmen Vargas, ha aclarado que la negociación del convenio ha estado marcada por el "diálogo y el consenso" entre las dos instituciones y que el fin de la relación académica no supone el fin de las relaciones institucionales. La extinción de las cuatro titulaciones oficiales se efectuará "de forma progresiva, curso por curso, y desde el primer nivel académico", ha explicado el equipo rectoral en el Consejo de Gobierno.

En el caso del grado en Turismo, "a petición del centro adscrito, la supresión del ingreso en primer curso ha sido efectiva ya en el curso 2025/2026. La impartición lectiva continuará hasta el curso 2027/2028 (cuarto curso). En los grados en Comunicación Audiovisual, Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas, la oferta de plazas de nuevo ingreso finalizará en el curso 2028/2029. La docencia lectiva se mantendrá gradualmente hasta la impartición de cuarto curso en 2030/2031.

En el doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual, se mantendrá la oferta de plazas de nuevo ingreso hasta el curso 2027/2028 inclusive. El proceso de extinción lectiva arranca en el curso 2028/2029, garantizando la impartición de docencia hasta el quinto curso en el año académico 2031/2032, y extendiéndose el calendario de extinción de convocatoria hasta 2034/2035.