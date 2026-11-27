PDF fraudulento que están recibiendo los estudiantes de la US. - FACULTAD DE MEDICINA

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha informado este viernes que ha detectado un intento de fraude mediante el envío de correos electrónicos en los que se solicita al estudiantado el pago de supuestas tasas académicas pendientes. "La Universidad de Sevilla no ha enviado estos mensajes, por lo que recomendamos no realizar ningún pago ni acceder a los enlaces que puedan contener".

"Se ha detectado el envío de correos electrónicos fraudulentos (phishing) dirigidos al estudiantado bajo el asunto 'Pago pendiente de tarifa administrativa obligatoria'. El mensaje adjunta una factura falsa en PDF que utiliza el logotipo de la Universidad de Sevilla para reclamar una transferencia urgente de 350 a una cuenta bancaria extranjera".

Así lo ha advertido el Rectorado a su comunidad universitaria mediante una nota consultada por Europa Press. En él se puede leer que "si habéis recibido un correo de estas características, os rogamos que no respondáis, lo ignoréis y lo eliminéis".

La institución académica ha recordado que "cualquier requerimiento de pago pendiente se comunicará a través de la sede electrónica de la Universidad de Sevilla, nunca mediante correo electrónico, y ha pedido a sus estudiantes que "extremen las precauciones ante este tipo de comunicaciones fraudulentas".