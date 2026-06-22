La US colabora con el Instituto Cervantes para divulgar la evolución histórica del español

Un diccionario en un teclado. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Profesorado de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla ha iniciado una colaboración con la sección Rinconete del Instituto Cervantes para crear contenidos relativos a la evolución histórica de la lengua española.

Según ha referido la Universidad de Sevilla en una nota de prensa, la serie de colaboraciones se ha iniciado con un artículo sobre las cartas de la malagueña Francisca María Carrillo de Albornoz, publicado con ocasión del 8 de marzo; otro sobre la historia de la palabra editor, difundido en el Día Internacional del Libro; así como un tercero sobre la forma de firmar cartas antiguas.

El proyecto HISTORIA15, fundado por la profesora de la US Lola Pons Rodríguez y dirigido en la actualidad por la investigadora principal Blanca Garrido Martín, así como el proyecto CENEFA, dirigido por las investigadoras Leyre Martín Aizpuru (US) y Ana María Romera Manzanares (UNED) y financiado por el Centro de Estudios Andaluces, se dedican desde distintos ángulos al estudio de los cambios lingüísticos y la tradición textual epistolar en español.