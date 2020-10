La US colabora de nuevo con el Festival de Sevilla con actividades y cesión de espacios

La US colabora con el Festival de Cine de Sevilla con actividades y espacios

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) se ha unido de nuevo, a través de su Centro de Iniciativas Culturales (Cicus), a la celebración de actividades junto al Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS) y el Festival de Cine, en una edición en la que "es reseñable el esfuerzo de la organización para que sea un éxito, a pesar de las lógicas adaptaciones por la situación sanitaria".

La US abre de nuevo sus puertas y sus espacios, "apostando, ante todo, por una cultura segura y poniendo una ilusión especial en la nueva edición del seminario". "El año pasado el espíritu investigador y la fascinación por todas las formas de hacer cine nos llevaron, de la mano de los profesores Sergio Cobo, Samuel Fernández y Alberto Hermida, hacia 'Un cine sin límites', para indagar en los espacios intermedios, en la eliminación de etiquetas y la búsqueda de significados más profundos", detalla en una nota de prensa.

Este año el seminario lleva por título 'Una Flor Azul Entre Las Ruinas: La reescritura de la historia en el cine europeo actual'. Se trata de reflexionar acerca de las reescrituras de la historia en el cine europeo actual, mediante el diálogo entre imágenes propias y ajenas, de los tiempos presente y pasado.

A pesar de la limitación del aforo, los alumnos de la modalidad presencial podrán asistir en sala a encuentros con autores, como la investigadora, escritora y cineasta Margarita Ledo, y el director, y miembro del Colectivo Los Hijos, Luis López Carrasco. Todos los alumnos del taller podrán, además, realizar el itinerario de las ocho películas seleccionadas para acompañarlos en estas reflexiones.

La acogida en el centro de actividades de SEFF Industria, el espacio dedicado a las actividades profesionales del Festival de Sevilla, así como el estreno del corto ganador del XII premio a mejor guion de No Ficción Universidad de Sevilla, son, una edición más, el resultado de una colaboración "que cada año consigue que sean más los estudiantes interesados, e incluso, parte integrante en el mayor evento cinematográfico de la ciudad".

ACTIVIDADES

El seminario se realizará en dos sesiones teóricas en el Auditorio del Cicus los días 7 y 8 de noviembre, y en las sesiones de cine del Festival de Sevilla, del 9 al 14 de noviembre. Un año más estará abierta la convocatoria para participar en el Jurado CampUS --cinco estudiantes de la US pueden participar en el Festival y otorgar el premio destinado a la mejor película de la sección Nuevas Olas--.

Así, los miembros del jurado podrán vivir la experiencia cinematográfica desde las bambalinas y disfrutar de las proyecciones mientras conocen cómo se vive el SEFF desde dentro.

Por otra parte, la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (Aamma) vuelve por sexto año consecutivo a SEFF Industria con 'Women In Focus', una iniciativa dedicada al impulso de proyectos audiovisuales en desarrollo. La cita será el día 12 en el Cicus, donde se llevarán a cabo dos clases magistrales sobre escritura de guiones de mano de Isa Sánchez y de Carmen Ortiz.

Durante el Festival se dará a conocer al ganador de la XIII Convocatoria del Premio Europeo de Cine Guión Cinematográfico Universidad de Sevilla. En esta convocatoria se premiará a los mejores guiones de Ficción y No Ficción de entre los más de 200 trabajos presentados, y se proyectará en las salas del festival el título merecedor del premio a Mejor Guion De No Ficción en el año 2019, Fuera de la ley, de Rafael Giner, que se presentará en el SEFF como 'Work in progress'.