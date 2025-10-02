La US participa en un estudio internacional que muestra la eficacia de terapia cognitivo-conductual en trastorno mental

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La investigadora de la Universidad de Sevilla (US), Emma Motrico, ha participado en un estudio internacional publicado en la revista JAMA Psychiatry, que consolida la evidencia científica sobre la eficacia de la terapia cognitivo-conductual (TCC) en el tratamiento de múltiples trastornos mentales en adultos.

Según ha informado la entidad educativa en una nota de prensa, el metaanálisis incluye 375 ensayos clínicos aleatorizados con casi de 33.000 pacientes. Los resultados han mostrado que la TCC ofrece beneficios significativos en trastornos como la depresión mayor, ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo, bulimia y, especialmente, en el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y las fobias específicas, donde se observaron los efectos terapéuticos más potentes.

La US ha tenido "un papel destacado" en el diseño metodológico y la validación de los datos, "aportando su experiencia en psicología clínica y en metaanálisis". Su contribución "ha sido clave para garantizar la calidad del proceso de revisión y análisis, en un trabajo colaborativo que ha involucrado a expertos de múltiples países".

Además de demostrar la eficacia de la TCC en múltiples diagnósticos, el estudio ha aportado claridad sobre su grado de efectividad según el tipo de trastorno y el grupo de comparación, lo que "ayudará a los profesionales clínicos a tomar decisiones más informadas". También ha resaltado la necesidad de seguir investigando en áreas donde la evidencia aún es limitada, como en los trastornos psicóticos o bipolares.

Desde la Universidad se ha subrayado que este tipo de investigaciones no solo contribuyen al avance científico, sino que también tienen un impacto directo en la práctica clínica y en las políticas de salud pública, al favorecer tratamientos psicológicos basados en evidencia. El trabajo "demuestra que invertir en ciencia aplicada al bienestar psicológico es una vía estratégica para responder a los crecientes desafíos en salud mental".

Este trabajo va a tener continuidad en el proyecto 'Generación de conocimiento basado en evidencia para la prevención de la depresión perinatal: Proyecto Metapsy e-Perinatal', liderado por Emma Motrico y su equipo, que pretende evaluar la efectividad de una variedad de intervenciones, desde psicológicas, de ejercicio físico o estilos de vida, entre otros, para prevenir la depresión perinatal.

El proyecto, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, determinará el tipo de intervenciones más efectivas, por lo que se ahorrará costes y permitirá una mejor salud mental a las mujeres durante el embarazo y el postparto.