La US prorroga su presupuesto de 2025 para el próximo ejercicio tras el reciente cambio en el Rectorado

Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha anunciado este miércoles que mantendrá en vigor durante todo el año 2026 el presupuesto correspondiente a 2025. Así lo ha confirmado la rectora, Carmen Vargas, que ha enmarcado que tras la reciente celebración de las elecciones al Rectorado y su investidura el pasado 12 de diciembre, "ha sido materialmente imposible elaborar en plazo los Presupuestos para 2026". Por este motivo, el pasado 16 de diciembre firmó una resolución, que será publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de Sevilla, por la que se acuerda la prórroga total del presupuesto de 2025 para todo el ejercicio 2026.

En su primera sesión al frente del Consejo de Gobierno, en la que también ha dado a conocer la composición de su nuevo equipo de gobierno, la rectora ha señalado, según una nota emitida por la US, que ha optado por una prórroga completa, y no parcial, para facilitar la planificación anual de centros, departamentos y otros centros de gasto, así como para permitir el adelanto de acciones estructurales de los planes propios a comienzos de año.

Esta decisión, ha añadido, permitirá consensuar un nuevo presupuesto para 2027 basado en criterios estratégicos e indicadores específicos, en línea con los compromisos adquiridos durante la campaña electoral.

Durante su intervención, la rectora ha reiterado su compromiso de ejercer un gobierno participativo y cercano, afirmando que aspira a "ser la rectora de todos y todas" y a situar a las personas en el centro de la toma de decisiones. Asimismo, ha informado de que su toma de posesión institucional tendrá lugar el próximo 8 de enero en el Palacio de San Telmo, con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía.

En la sesión del Consejo de Gobierno, Vargas también ha comunicado los nombramientos de los cargos académicos que integran su equipo de gobierno, quienes tomaron posesión tras la finalización del encuentro. Además, ha anunciado cambios en el funcionamiento del propio Consejo, entre ellos la convocatoria de las sesiones con mayor antelación y su retransmisión en streaming a partir de la próxima reunión, así como la publicación de los informes y presentaciones en la web de la Secretaría General.