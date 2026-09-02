La US recibe por primera vez a jóvenes de Malta, Tailandia y Egipto entre sus 3.000 estudiantes internacionales

Estudiantes internacionales en el acto de bienvenida de la US al alumnado procedente de otras universidades - US

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha celebrado este miércoles, 2 de septiembre, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, el acto de bienvenida al estudiantado internacional. Se espera que este año sean más de 3.000 quienes lleguen procedentes de universidades de todo el mundo para continuar su formación en la US. Entre las novedades figuran alumnos procedentes de Malta, Tailandia y Egipto.

Los datos preliminares de movilidad internacional para el nuevo curso muestran un volumen especialmente elevado. Para el primer semestre y las movilidades de curso completo se esperan alrededor de 1.800 estudiantes internacionales, unos 200 más que el curso 2025/26. A ellos se añadirían aproximadamente 900 estudiantes durante el segundo cuatrimestre, detalla la institución académica en una nota de prensa.

Entre los estudios de grado, las titulaciones con mayor demanda son el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, el Grado en Fundamentos de Arquitectura y el Grado en Filología Hispánica.

Más allá de los estudios de grado, la US participa cada año en otros programas de movilidad vinculados a prácticas, doctorado y otras modalidades. Teniendo en cuenta todas estas llegadas, la Universidad de Sevilla alcanza la cifra de más de 3.000 estudiantes internacionales en el curso 2026-27.

Por nacionalidades, Italia continúa siendo con diferencia el principal país de procedencia, con unos 600 estudiantes. Le siguen Alemania (185) y México (110). Destaca también la ampliación y diversificación de los destinos y socios internacionales, con más de 20 nuevas universidades y la incorporación de países con los que hasta ahora existía poca o ninguna movilidad.