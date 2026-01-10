Utrera (Sevilla) desarrollará un Plan Especial de Catalogación del Suelo para un planeamiento urbanístico "más ordenado"

Vista aérea del municipio utrerano, en foto de archivo. - AYTO.DE UTRERA

UTRERA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Utrera elaborará un Plan Especial de Catalogación del Suelo, un "documento clave" para la protección y planificación del patrimonio urbano y territorial del municipio sevillano, con el que el Gobierno local persigue un planeamiento "más ordenado". Para ello, el Consistorio solicitó a la Diputación una subvención por importe de 85.000 euros.

Esa petición se hallaba dentro de la convocatoria de subvenciones para 2025 destinadas a localidades para la contratación de asistencias técnicas en su ámbito competencial, y fue aprobada por el organismo provincial, de modo que el Ayuntamiento utrerano podrá desarrollar el citado plan "sin coste alguno para las arcas municipales", como destacan fuentes municipales.

El Plan Especial de Catalogación del Suelo es una herramienta fundamental para identificar y proteger edificios, espacios y elementos de valor histórico, arquitectónico o ambiental; establecer criterios claros "sobre qué se puede hacer y qué no" en cada zona catalogada, y aportar seguridad jurídica tanto a vecinos como a promotores.

Asimismo, el citado documento permite facilitar una planificación urbanística "más ordenada y coherente" con la identidad de Utrera. En la práctica, este plan permitirá "anticiparse" a problemas urbanísticos, "evitar decisiones improvisadas" y proteger el patrimonio de la ciudad "con criterios técnicos claros y actualizados", como añaden las mismas fuentes.

Los trabajos incluidos en esta actuación se desarrollarán a lo largo de 15 meses, periodo en el que se elaborará el documento técnico completo que servirá de base para futuras decisiones urbanísticas del municipio.

Con esta subvención, el Ayuntamiento de Utrera da "un paso importante" en la modernización de su planificación urbanística, "al apostar por el equilibrio entre crecimiento, protección del patrimonio y seguridad jurídica para la ciudadanía".