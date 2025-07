Utrera (Sevilla) justifica la subida de cuotas de la piscina de Vistalegre por el déficit anual de medio millón

UTRERA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

La piscina cubierta del Centro Deportivo Vistalegre en el municipio de Utrera en Sevilla "es con una diferencia considerable sobre el resto" el servicio municipal "con mayor déficit y que más cuesta mantener". Por este motivo, el Ayuntamiento abordará una posible subida en las cuotas, dado que presenta un déficit de medio millón de euros al año.

Así lo ha señalado el concejal municipal de Hacienda, J. Antonio Plata, en una nota de prensa, donde ha precisado que los precios de las piscinas en el municipio, tanto las de verano como la de invierno, "no se han modificado desde hace una década", concretamente, desde abril de 2015.

De tal modo, ha proseguido, "la situación debe cambiar si queremos poder seguir prestando este servicio a los ciudadanos, el cual tiene un coste muy alto y está muy lejos de cubrir siquiera los gastos que genera", justificando así que "de ahí estemos estudiando, en este momento, el posible cambio de las tarifas".

Si tomamos como referencia el último año en que las cuentas estén totalmente cerradas y cuantificadas, en 2023 el coste por la explotación del servicio de piscinas municipales supuso un gasto de 760.000 euros anuales aproximadamente, de los que el Consistorio solo recaudó 285.000 euros.

"Esto genera un déficit de 472.000 euros anuales, que son unos números difíciles de soportar y que, con la obligación impuesta por el Ministerio de Hacienda de poner en marcha un Plan de Ajuste, es imposible que se pueda mantener", ha aclarado el concejal.

Asimismo, el edil ha añadido que "estamos obligados por el citado plan, a ajustar los precios de los servicios que se prestan desde el Ayuntamiento a su coste real". Además, "lo peor es que con los números que se están barajando, al cierre contable del año 2024", alegando que, "el déficit aumentará hasta los 570.000 euros aproximadamente al año, una cifra que es inasumible".

El mantenimiento de los precios durante la última década contrasta con el incremento de los costes asociados al funcionamiento de las piscinas municipales, "siendo notorio el incremento de los precios del carburante, del agua, de los productos de limpieza, de los sueldos y de numerosos materiales y servicios necesarios para su operatividad".

En opinión de Plata, "lo que no tiene ningún sentido es que el Ayuntamiento esté pagando a precios de 2025, pero siga ingresando como en 2016: no es mantenible". "No se trata de cubrir completamente los gastos que generan las piscinas", sino que busca que "se ajuste la inversión municipal a los ingresos, porque al final lo pagamos entre todos los ciudadanos, seamos usuarios o no", ya que según aclaró, "todo sale del mismo presupuesto municipal", ha concluido el edil de Hacienda.