'Utrera, un viaje de arte', nueva marca turística de la ciudad sevillana

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Cultura de Utrera (Sevilla) ha acogido la presentación de la nueva marca turística de la ciudad bajo el lema 'Utrera, un viaje de arte', que representa "la identidad, la esencia y la autenticidad de la ciudad como destino cultural, patrimonial y turístico único en el corazón de Andalucía".

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, la marca ha sido desarrollada por la empresa MarujaLimón, que ha trabajado junto a la delegación de Turismo durante los últimos años, con el objetivo de mostrar al mundo "todo lo que Utrera es y ofrece, incluyendo su patrimonio histórico, sus tradiciones, su gastronomía, el flamenco y sus fiestas populares".

La delegada de Turismo, María José García Arroyo, ha destacado que la nueva marca "va más allá de un simple logotipo o eslogan". Según García Arroyo, "con esta marca queremos mostrar al mundo lo que es Utrera, su rico pasado histórico y cultural y todo lo que hoy nos ofrece: campiña, marisma, iglesias, castillo y torres, escritores, emprendedores, artesanos y artistas, flamenco de cuna y música clásica, toros y caballos, junto a esos olores y sabores infinitos". Así, ha añadido que "no hablamos solo de turismo, hablamos de una forma de vivir y de sentir".

La identidad visual de la marca incorpora colores inspirados en "los elementos más representativos de la ciudad, como el albero y el rojo de la bandera, el verde de la aceituna gordal, el negro del toro bravo, el azul celeste del cielo y el manto de la Virgen de Consolación, así como el color característico de uno de los dulces locales, el mostachón".

Cada uno de estos elementos simboliza "la riqueza cultural y patrimonial de Utrera y forma parte del mensaje que la marca quiere transmitir, una ciudad donde el arte se vive en cada paso y en cada experiencia". La marca también pretende mostrar la "diversidad de experiencias" que Utrera ofrece.

'Utrera, un viaje de arte', posiciona a la ciudad "como un destino donde la cultura, la historia, la gastronomía, la música y la vida cotidiana se entrelazan para ofrecer una experiencia auténtica y sensorial".

Esta nueva marca "refuerza la proyección turística de Utrera y su identidad cultural, invitando tanto a visitantes como a ciudadanos a descubrir y vivir intensamente todo lo que la ciudad tiene para ofrecer" ha puntualizado García Arroyo.