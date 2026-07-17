Valero (IU) acusa a Moreno de convertir la Junta en una "ventanilla de tramitación para proyectos especulativos"

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, atiende a los medios en Benacazón (Sevilla). - IU ANDALUCÍA

BENACAZÓN (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha acusado este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de haber "convertido la Junta de Andalucía en una ventanilla de tramitación" para "favorecer la implantación de grandes proyectos industriales sin escuchar a los municipios afectados ni tener en cuenta sus consecuencias sociales, sanitarias y ambientales".

Según ha explicado IU en una nota, así lo ha manifestado Toni Valero en una atención a medios en Benacazón (Sevilla) al mantener un encuentro con representantes de la plataforma Stop Biogás Aljarafe-Doñana y con la alcaldesa de Bollullos de la Mitación, Clara Monrobé, para analizar el proyecto de macroplanta de biogás previsto en dicha localidad sevillana, en las proximidades de varios municipios de la comarca del Aljarafe y del entorno de Doñana.

"Moreno Bonilla ha convertido la Junta de Andalucía en una ventanilla de tramitación para las grandes multinacionales, que se llevan los beneficios mientras los impactos los soportan los vecinos y las vecinas", ha denunciado Valero.

Desde IU advierten de que la instalación proyectada en Benacazón "pretende gestionar unas 140.000 toneladas de residuos al año, una cantidad superior a la generada en el conjunto de la comarca".

Para Valero, este volumen demuestra que "no se trata de una planta destinada únicamente a resolver las necesidades del territorio". "Estamos ante una macroplanta que puede atraer nuevas instalaciones intensivas, como macrogranjas, en una zona habitada, de gran valor ambiental y situada a las puertas de Doñana", ha advertido al respecto.

El dirigente de IU ha defendido la necesidad, a su juicio, de "avanzar hacia las energías renovables", pero ha rechazado que la transición energética se utilice como "excusa para colonizar el territorio y poner la tecnología al servicio de intereses privados".

"No tenemos ningún problema con el biogás. Lo que no aceptamos es un modelo sin orden, sin planificación y sin participación ciudadana, que pone en riesgo la salud, la economía rural y la calidad de vida de la población", ha señalado.

Valero ha anunciado que Izquierda Unida acompañará a la plataforma en sus movilizaciones y presentará iniciativas en los ayuntamientos, el Parlamento andaluz y el Congreso de los Diputados.

"Vamos a apoyar a la plataforma hasta el final. Y, si es necesario, llegaremos a las instituciones europeas, porque con este proyecto también está en juego Doñana", ha afirmado.

Desde IU han explicado también que la plataforma Stop Biogás Aljarafe-Doñana ha denunciado que el proyecto se está tramitando "a espaldas de la ciudadanía", y ha alertado de "posibles problemas de olores, tráfico pesado, proliferación de insectos y afecciones a la salud pública".

Por su parte, la alcaldesa de Bollullos de la Mitación, Clara Monrobé, ha explicado que el Ayuntamiento ha presentado alegaciones urbanísticas y jurídicas contra el proyecto. También ha advertido de que el funcionamiento de la planta podría generar "el paso diario de entre 50 y 80 camiones" por una carretera comarcal que atraviesa un municipio sin circunvalación. Monrobé ha remarcado que el Ayuntamiento "seguirá trabajando junto a la plataforma y la ciudadanía para proteger Bollullos de la Mitación y el conjunto del territorio".