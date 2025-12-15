Varios vecinos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) visitan la Casa Museo de Blas Infante con motivo del Día de la Bandera

Visita de vecinos de Alcalá de Guadaíra a la Casa Museo de Blas Infanta. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

Varios vecinos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) han visitado este domingo la Casa Museo de Blas Infante en el marco del Día de la Bandera de Andalucía. La delegada de Sostenibilidad, Luisa Campos, ha acompañado a los vecinos que solicitaron realizar esta visita a través de la web de entradas del Ayuntamiento.

Se trata de una actividad gratuita en la que pudieron conocer, a través de una visita guiada, todo lo relacionado con la Autonomía de Andalucía, los motivos por los que se celebran el 28 de febrero y el Día de la Bandera (4 de diciembre), además de la casa donde residió Blas Infante hasta sus últimos días, según una nota remitida por el Consistorio.

El Ayuntamiento ha indicado que, a través de actividades como esta, se ofrece una visión divulgativa del proceso autonómico andaluz y permite conocer en profundidad la vida y obra de Blas Infante, el Padre de la Patria Andaluza.

El delegado de Memoria Democrática e Identidad, Christopher Rivas, ha señalado que estas actividades son "una oportunidad única para profundizar en el conocimiento de nuestra identidad andaluza y reivindicar con orgullo lo que nos hace únicos como pueblo". Asimismo, ha agradecido a todos los vecinos y vecinas a sumarse a esta celebración.

Esta es la segunda visita de las tres programadas. La próxima será el turno para los estudiantes del IES Albero que realizarán una visita el próximo 13 de enero.