El vendedor de la ONCE de Dos Hermanas Raul Medina. - LA ONCE

DOS HERMANAS (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

Un vecino de Dos Hermanas ha ganado este viernes un premio de un millón de euros al instante con el Rasca Millonario de la ONCE gracias a Raúl Medina, que le vendió el boleto agraciado con el mayor premio que ofrece este juego activo.

Según ha detallado el Grupo Social ONCE en una nota de prensa, Medina, que es afiliado a la ONCE por su discapacidad visual, vendedor desde hace cuatro años en Dos Hermanas, está "que no cabe en él de nervios y de felicidad". "Estoy que no quepo en mi cuerpo", ha reconocido el vendedor.

Después de toda una vida como camarero entró en la ONCE primero como afiliado y luego como vendedor. "Esto es lo más parecido a ser camarero, estar con el cliente, darle alegría, positividad, yo lo que quiero es positividad al máximo", ha afirmado.

Asimismo, a Raúl le conocen como "El de las gafas blancas", por las gafas que lleva, y también porque suele poner sevillanas a sus clientes "para que se ría la gente". "Cuando doy un premio me emociono tanto y me da tanta alegría que me pongo de parte del cliente y parece que me ha tocado a mí", ha reconocido.

"Un millón de euros en un momento es mucho dinero. Me alegro infinito, que lo disfrute con salud", ha añadido Medina, que vive un poco al margen del mundo.

"Me levanto, y no pienso en nada, solo en mi trabajo y en la salud, en el día a día con el público, el cara a cara, no veo la tele ni los problemas que hay intento estar feliz y positivo y recomiendo esa forma de ser", ha asegurdado.