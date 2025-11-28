Vecinos de Bellavista se manifiestan este sábado para pedir el soterramiento del Metro de Sevilla por su barrio

Archivo - Imagen de recurso de una de las unidades del metro circulando hacia San Juan. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ- EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Asociaciones de Bellavista por un Metro Digno, integrada por 29 asociaciones y entidades del barrio, han convocado una manifestación este sábado 29 de noviembre para pedir el soterramiento de la Línea 3 del Metro de Sevilla a su paso por el barrio.

Según ha informado la entidad en una nota, la concentración comienza a las 11,30 horas desde la Glorieta Presos de los Merinales hasta la Glorieta Alfredo Romero Verdugo.

Este jueves, representantes de la Plataforma mantuvieron una reunión con Eduardo Gutiérrez, Director General de Infraestructuras del Transporte de la Junta de Andalucía, y con Álvaro Pimentel, delegado del distrito y de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla.

La Plataforma se reunió el pasado jueves con la Junta de Andalucía para estudiar el soterramiento. El ejecutivo "trasladó su disposición a estudiar" la propuesta después del periodo de alegaciones. Una declaración que para la entidad "no supone un avance real hasta que la alternativa soterrada sea oficialmente incorporada y seleccionada".

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía publicaba a mediados de octubre la aprobación provisional del Estudio Informativo del tramo sur de la Línea 3 del Metro de Sevilla.

Cabe enmarcar que, según la Junta, la línea irá desde Prado de San Sebastián hasta el Hospital de Valme con parada en la futura Ciudad de la Justicia en Palmas Altas. La solución escogida en este estudio contempla un trazado soterrado por la avenida de la Palmera hasta Bermejales para posteriormente cruzar en superficie la SE-30 y llegar hasta el hospital de Valme por el Bulevar de Bellavista.

Según los portavoces de la plataforma, un trazado en superficie "dividiría físicamente el barrio, creando una barrera urbana que afectaría a la convivencia, la accesibilidad y la calidad de vida de los residentes". Asimismo, han enmarcado que Bellavista ya sufrió una división similar con la antigua Nacional IV, que partía el barrio en dos, y han incidido en que la apertura del bulevar en 2010 permitió recuperar la cohesión urbana.

La plataforma también ha alertado sobre los efectos que tendría un metro en superficie en la movilidad y el tráfico del barrio. La Avenida de Bellavista es una vía saturada que canaliza el tráfico de entrada y salida, sirve de acceso a Dos Hermanas y a desarrollos urbanísticos proyectados. La implantación de un metro en superficie, según los implicados, podría reducir plazas de aparcamiento o carriles, generando problemas de circulación, congestión y aumento de emisiones contaminantes.

Asimismo, los vecinos han advertido sobre los riesgos para la seguridad y el acceso a emergencias, ya que la avenida es la vía principal hacia el Hospital de Valme.