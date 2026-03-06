Vecinos desalojan en Sevilla un bloque de viviendas de Los Remedios por un incendio en el cuarto de contadores

Incendio en un cuarto de contadores de un bloque de viviendas del barrio sevillano de Los Remedios - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios vecinos de un bloque de viviendas de la calle Virgen de la Antigua del barrio sevillano de Los Remedios han desalojado de forma espontánea sus inmuebles por la acumulación de humo procedente de un incendio declarado en el cuarto de contadores a última hora de este jueves 5 de marzo.

Según informa Emergencias Sevilla en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incendio se inició sobre las 21.50 horas y efectivos de Bomberos y Policía Local se desplazaron al lugar para atender a los afectados.

Una vez extinguido el incendio por parte de Bomberos, han sido revisadas las diferentes plantas del bloque para verificar el resto de viviendas y ventilar las zonas comunes.

Una mujer de edad avanzada fue atendida por inhalación de humo sin que fuera preciso su traslado hospitalario.