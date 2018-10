Vecinos de Santa Justa se movilizan para mantener aparcamientos en Delgado Roig y Ayuntamiento de Sevilla ofrece acuerdo

Publicado 30/10/2018 17:22:01 CET

Consistorio no eliminará plaza mientras analiza medidas que permitan que los vehículos no invadan con su parte delantera el acerado

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos de Santa Justa ha anunciado movilizaciones para este miércoles, con cortes de diversas vías, para pedir que en la obra de la calle Delgado Roig no se cambien las plazas de aparcamiento de batería a cordón, lo que implicaría perder "unas 50 plazas", una situación ante la que el Ayuntamiento de Sevilla ya ha avanzado que trabaja en su mantenimiento hasta encontrar otra opción para los vecinos.

El Ayuntamiento había plateado esta opción de plazas en cordón para garantizar la accesibilidad en el acerado, al asegurar que los vehículos en batería invadían éste con su parte delantera en la zona más estrecha de la acera.

En este sentido, el presidente de la asociación, Fernando Conde, ha indicado a Europa Press que está previsto que el miércoles, a partir de las 8,30 horas, los vecinos corten al tráfico el cruce entre las calles Urquiza y Venecia, "paralizando" la entrada de varios centros educativos del entorno, además de provocar el "bloqueo" a una de las salidas de la estación de Santa Justa por San Juan Bosco.

También, intentarán paralizar la obra que se ejecuta en Delgado Roig y desarrollarán una recogida de firmas al respecto, acciones que se producen después de que el lunes ya cortaran "de forma simbólica" y por poco espacio de tiempo la calle Urquiza.

Los vecinos critican que, con la obra "prácticamente terminada", se haya decidido desde el área de Movilidad "en el último momento" el cambio de modalidad de aparcamiento, asegurando que su situación actual no afecta a la movilidad en el acerado. Sin embargo, Conde indica que, si el Ayuntamiento garantiza el mantenimiento de plazas, pararán las acciones.

Al respecto, desde el Ayuntamiento de Sevilla se ha informado a Europa Press que se están evaluando medidas que "garanticen la compatibilidad del mantenimiento de las plazas de aparcamiento con la garantía de accesibilidad en el acerado con la inversión realizada en la obra".

Fuentes municipales detallan que se barajó la opción de batería a cordón para que no hubiera dificultades de accesibilidad. Así, indican que se les ha trasladado a los vecinos y que se han mantenido reuniones, a la par que plantea el objetivo de que se consigan mantener las plazas en batería, no perdiéndose por tanto plazas, "mientras se analizan medidas que permitan que los vehículos no invadan con su parte delantera el acerado".