La Velada del Año VI 2026 de Ibai Llano en Sevilla: accesos, aparcamiento y autobuses para ir a La Cartuja

Archivo - Vista general durante la quinta edición de La Velada del Año en el Estadio de La Cartuja. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Velada del Año VI 2026 se celebra este sábado, 25 de julio, a partir de las 19,00 horas, por segundo año consecutivo en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, donde 20 creadores de contenido subirán al ring para disputar diez combates, entre ellos los andaluces IlloJuan y Fabiana Sevillano. Ante la previsión de una gran afluencia de público, muchos asistentes se preguntan cómo llegar hasta el recinto y dónde podrán aparcar.

Para facilitar los desplazamientos, el Ayuntamiento de Sevilla ha activado un dispositivo especial de movilidad, seguridad y limpieza con motivo del evento. Además, Tussam reforzará el servicio de las líneas 2, C1 y C2, que conectan con el Estadio de La Cartuja.

Las líneas efectúan paradas en la Avenida Juan Bautista Muñoz, a escasos 200 metros de la puerta Sur del estadio. Estas líneas tienen un recorrido circular y transversal que permite el acceso directo al estadio desde zonas como Barqueta, Macarena, Ronda Histórica, Puerta Osario, Santa Justa, Los Arcos, Nervión, San Bernardo, Prado de San Sebastián, Los Remedios, Triana, Reina Mercedes, Heliópolis y San Pablo.

Las líneas dispondrán, además de su oferta habitual, de 18 vehículos de refuerzo que se incorporarán al servicio aproximadamente a las 17,00 horas. La frecuencia de paso se situará entre los seis y ocho minutos. Las líneas C1 y C2 mantendrán su funcionamiento hasta la finalización del evento con frecuencias de paso aproximadas de doce minutos. El recorrido y paradas serán las habituales y se mantendrán las tarifas ordinarias.

¿CUÁLES SON LOS PÁRKINGS HABILITADOS Y LOS CORTES DE TRÁFICO?

El Estadio de la Cartuja habilitará varias zonas de aparcamiento para los asistentes a conciertos y grandes eventos, con el objetivo de facilitar la movilidad y evitar congestiones en los accesos al recinto. Se recomienda planificar con antelación el estacionamiento.

Los aparcamientos P7-Norte y P7-Sur estarán destinados a los vehículos privados de los asistentes, mientras que otras zonas quedarán reservadas para vehículos acreditados, personas con movilidad reducida, organización, emergencias y cuerpos policiales. Además, permanecerán abiertas las bolsas de aparcamiento de Sevilla TechPark situadas entre la avenida Carlos III y la calle Torricelli para facilitar la llegada de público a los eventos.

Asimismo, se establecerán restricciones al tráfico rodado en varias vías del entorno del Estadio de la Cartuja para garantizar el correcto desarrollo del evento y la seguridad de los asistentes. Las calles afectadas serán José de Gálvez, desde la glorieta Isla Mágica (con acceso permitido a Tussam, clientes del hotel Barceló Sevilla Renacimiento y usuarios acreditados de Isla Mágica hasta las 19,00 horas); Rugby Ciencias, desde la glorieta Beatriz Manchón; avenida Ingeniero Luis Salvador y Juan Bautista Muñoz, en toda su longitud; así como los tramos norte de Américo Vespucio y Leonardo da Vinci desde su intersección con la calle Pitágoras.

EL PLAN DE LIMPIEZA

Lipasam ha diseñado el dispositivo especial de limpieza con motivo de la Velada del Año VI 2026 en el Estadio La Cartuja. En este sentido, para dar cobertura a dicho evento se desplegará un equipo humano y mecánico durante el espectáculo, así como en las horas anteriores y posteriores.

El operativo para el concierto estará formado por 26 trabajadores y once vehículos que trabajarán las horas previas y posteriores al espectáculo, en las puertas de entrada, zonas aledañas al Estadio y accesos a La Cartuja.

En primer lugar, se vaciarán todos las papeleras y contenedores del entorno del Estadio La Cartuja, ya que, como suele ser habitual en este tipo de espectáculos, los asistentes se reúnen en las zonas habilitadas con muchas horas de antelación.

Antes del evento se llevará a cabo una actuación de limpieza en los alrededores del mismo, como siempre, con especial atención a los accesos a La Cartuja. Asimismo, al término del espectáculo, se realizará una limpieza de toda la zona, aplicando barridos y baldeos con agua a presión, para eliminar restos y malos olores. El dispositivo finalizará con tareas de repaso de limpieza en todas las zonas de acceso a La Cartuja.