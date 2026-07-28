La Velada del Año VI bate récords con más de 34 millones de espectadores y reúne a 80.000 personas en Sevilla

Celebración de La Velada del Año VI. - ISAAC FARRÉS - LA VELADA DEL AÑO VI

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Velada del Año ha celebrado su sexta edición el pasado sábado en el Estadio La Cartuja de Sevilla, con más de ocho horas de streaming en directo de la mano de Ibai Llanos. El evento, retransmitido de forma simultánea a través de YouTube, Twitch y TikTok, ha vuelto a batir récords de audiencia al alcanzar más de 34 millones de dispositivos únicos, frente a los 20,5 millones registrados en 2025, y ha reunido a 80.000 personas en el estadio sevillano.

La cita en el Estadio La Cartuja ha dejado una media histórica de más de 6,17 millones de dispositivos conectados durante las más de ocho horas de emisión y ha alcanzado un pico combinado de 8,73 millones de dispositivos, según ha explicado la organización en un comunicado.

La Velada del Año VI dejó una jornada llena de espectáculo, grandes entradas y combates muy disputados. Fabiana Sevillano inauguró el evento frente a La Parce en un duelo que se decidió por un ajustado 3-2, mientras que Natalia MX se impuso con claridad (5-0) ante Clersss.

Edu Aguirre y Gastón Edul protagonizaron uno de los combates más esperados, con victoria para el periodista español por decisión dividida (4-1). Marta Díaz también logró el triunfo frente a Tatiana Kaer por 4-1, mientras que Gero Arias resolvió su enfrentamiento ante ByViruzz con un 5-0 tras un primer asalto decisivo.

Angie Velasco se impuso a Alondrissa por decisión unánime, mientras que Lit Killah hizo lo propio ante Kidd Keo en otro duelo resuelto a favor del argentino. RoRo protagonizó una de las entradas más espectaculares de la noche y cerró su cuenta pendiente con Samy Rivers con una contundente victoria por 5-0.

YoSoyPlex también logró un triunfo claro frente a Fernanfloo por decisión unánime, antes de que TheGrefg pusiera el broche final a los combates al derrotar a Illojuan por 4-1.

Además del boxeo, el evento contó con actuaciones musicales de Juanes, Anuel AA, Bad Gyal, Yandel, Lucho RK y La Pantera. La Velada también dedicó un espacio a la solidaridad con las víctimas del terremoto de Venezuela y de los incendios en España, animando a los asistentes y espectadores a colaborar con ambas causas.