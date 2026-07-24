La Velada del Año VI reúne este sábado en Sevilla a 20 creadores sobre el ring y artistas como Juanes y Bad Gyal

Archivo - Vista general durante la quinta edición de La Velada del Año en el Estadio de La Cartuja. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Velada del Año VI de Ibai Llanos se celebra este sábado, 25 de julio, por segundo año consecutivo en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, donde un total de 20 creadores de contenido se subirán al ring para disputar diez combates, entre ellos los andaluces IlloJuan y Fabiana Sevillano. La cita reunirá, además, a artistas nacionales e internacionales como Juanes, Anuel AA, Yandel, Lucho RK, La Pantera y Bad Gyal, y contará también con "un guiño andaluz" como una de las sorpresas del evento.

Tanto el público que asista al evento como quienes lo sigan por streaming podrán disfrutar a partir de las 19,00 horas de diez combates, cinco femeninos y cinco masculinos. En la categoría femenina figuran la tiktoker sevillana Fabiana Sevillano y la presidenta del club Atlético Parceras de la Queens League Américas, 'La Parce'; la streamer Alondrissa frente a la youtuber Angie Velasco; las creadoras de contenido Natalia MX y Clersss; las influencers Marta Díaz y Tatiana Kaer; y Rivers y Roro, que volverán a subirse al ring tras participar en ediciones anteriores.

En los combates masculinos, Viruzz disputará su quinta Velada y se enfrentará a Gero Arias. También medirán sus fuerzas los artistas Kidd Keo y Lit Killah, que cambiarán los escenarios por el cuadrilátero. Asimismo, Fernanfloo buscará repetir la victoria que logró en la tercera edición frente a Yo Soy Plex, vencedor de la cuarta, mientras que IlloJuan se enfrentará a TheGrefg en uno de los duelos más esperados de la noche, con el malagueño tratando de destronar al vigente campeón.

Ante la celebración de este evento, el Ayuntamiento de Sevilla ha activado un dispositivo especial de movilidad, seguridad y limpieza. El operativo contempla medidas específicas para garantizar el normal desarrollo de la cita y facilitar los desplazamientos de los asistentes. En este marco, Tussam reforzará el servicio de las líneas 2, C1 y C2, que conectan con el Estadio de La Cartuja, con el objetivo de mejorar la movilidad y ofrecer una alternativa de transporte público durante la jornada.

Las líneas efectúan paradas en la Avenida Juan Bautista Muñoz, a escasos 200 metros de la puerta Sur del estadio. Estas líneas tienen un recorrido circular y transversal que permite el acceso directo al estadio desde zonas como Barqueta, Macarena, Ronda Histórica, Puerta Osario, Santa Justa, Los Arcos, Nervión, San Bernardo, Prado de San Sebastián, Los Remedios, Triana, Reina Mercedes, Heliópolis y San Pablo.

REFUERZO DE AUTOBUSES

Las líneas dispondrán, además de su oferta habitual, de 18 vehículos de refuerzo que se incorporarán al servicio aproximadamente a las 17,00 horas. La frecuencia de paso se situará entre los seis y ocho minutos. Las líneas C1 y C2 mantendrán su funcionamiento hasta la finalización del evento con frecuencias de paso aproximadas de doce minutos. El recorrido y paradas serán las habituales y se mantendrán las tarifas ordinarias.

El Estadio de la Cartuja habilitará varias zonas de aparcamiento para los asistentes a conciertos y grandes eventos, con el objetivo de facilitar la movilidad y evitar congestiones en los accesos al recinto. Se recomienda planificar con antelación el estacionamiento.

Los aparcamientos P7-Norte y P7-Sur estarán destinados a los vehículos privados de los asistentes, mientras que otras zonas quedarán reservadas para vehículos acreditados, personas con movilidad reducida, organización, emergencias y cuerpos policiales. Además, permanecerán abiertas las bolsas de aparcamiento de Sevilla TechPark situadas entre la avenida Carlos III y la calle Torricelli para facilitar la llegada de público a los eventos.

Asimismo, se establecerán restricciones al tráfico rodado en varias vías del entorno del Estadio de la Cartuja para garantizar el correcto desarrollo del evento y la seguridad de los asistentes. Las calles afectadas serán José de Gálvez, desde la glorieta Isla Mágica (con acceso permitido a Tussam, clientes del hotel Barceló Sevilla Renacimiento y usuarios acreditados de Isla Mágica hasta las 19,00 horas); Rugby Ciencias, desde la glorieta Beatriz Manchón; avenida Ingeniero Luis Salvador y Juan Bautista Muñoz, en toda su longitud; así como los tramos norte de Américo Vespucio y Leonardo da Vinci desde su intersección con la calle Pitágoras.

EL PLAN ESPECIAL DE LIMPIEZA

Lipasam ha diseñado el dispositivo especial de limpieza con motivo de la Velada del Año VI 2026 en el Estadio La Cartuja. En este sentido, para dar cobertura a dicho evento se desplegará un equipo humano y mecánico durante el espectáculo, así como en las horas anteriores y posteriores.

Como ante cualquier evento que se lleve a cabo en la vía pública de la ciudad, el objetivo del dispositivo es prestar un buen servicio de limpieza y recogida de residuos en toda la zona del estadio y sus aledaños, ha explicado el Consistorio en una nota.

El operativo para el concierto estará formado por 26 trabajadores y once vehículos que trabajarán las horas previas y posteriores al espectáculo, en las puertas de entrada, zonas aledañas al Estadio y accesos a La Cartuja. En primer lugar, se vaciarán todos las papeleras y contenedores del entorno del Estadio La Cartuja, ya que, como suele ser habitual en este tipo de espectáculos, los asistentes se reúnen en las zonas habilitadas con muchas horas de antelación.

Antes del evento se llevará a cabo una actuación de limpieza en los alrededores del mismo, como siempre, con especial atención a los accesos a La Cartuja. Asimismo, al término del espectáculo, se realizará una limpieza de toda la zona, aplicando barridos y baldeos con agua a presión, para eliminar restos y malos olores. El dispositivo finalizará con tareas de repaso de limpieza en todas las zonas de acceso a La Cartuja.