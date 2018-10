'Velázquez por Sevilla' dice que "con las muestras de cierto atractivo se tapa el abandono del Bellas Artes"

Actualizado 26/12/2009 12:36:07 CET

La Asociación 'Velázquez por Sevilla' dijo hoy que lo que están haciendo en el Museo de Bellas Artes de Sevilla "es seguir una política de pura coyuntura para tapar las vergüenzas y el abandono del Museo mediante exposiciones de un cierto atractivo para al final de cada año vendernos el número de visitas", en relación a la noticia de la pérdida del número de visitas de la pinacoteca hasta octubre --142.898 respecto al pasado año 2008--, y la remontada de las mismas a partir de la exposición 'Colección Casa de Alba', abierta el pasado 15 de octubre.

En declaraciones a Europa Press, su portavoz, Manuel Valdivieso, tachó de "frivolidad" apuntar a las cifras de visitantes como elemento de medición, porque "es absolutamente coyuntural", y además, añadió, "debería ser mucho más alto, porque el Museo tendría que tener per se atractivo para el turista". Sin embargo, continuó diciendo, "si comparas las visitas que tienen la Catedral y el Alcázar con las que recibe el Bellas Artes, se deduce el escaso atractivo que tiene y la escasa representatividad para la ciudad".

En este sentido, Valdivieso apuntó que "es inadmisible que un Museo con la colección que alberga viva languideciendo y en plan mortecino, mientras sigue abandonado, y dependiendo de una exposición temporal con aliciente, ". Así, agregó, "el año pasado quisieron vendernos con la exposición de Sorolla que el Museo había entrado en una nueva etapa, y ahora están aprovechando el éxito de la 'Colección Casa de Alba' para tratar de vendernos otro tanto; y el año próximo lo harán con la colección de 'El joven Murillo".

Por tanto, aseguró, "la realidad que subyace a todo esto es que seguimos hablando de un Museo para el que no hay fecha de ampliación; cuyas dotaciones presupuestarias por parte de las dos Administraciones que lo comparten --Consejería de Cultura y Ministerio de Cultura-- son ridículas e insuficientes; al que no se le da prioridad cultural; y que lleva muchos años esperando a ser ampliado, desaprovechando así tanto su potencial cultural como turístico".

Para apoyar estos argumentos, Valdivieso explicó a Europa Press que desde la Asociación 'Velázquez por Sevilla' se planteó a la Consejería de Cultura por escrito y "de manera reiterada", además de haberse llevado a cabo una reunión, que "hay una serie de obras en Sevilla dispersas en organismos públicos como el Alcázar, la Diputación Provincial o el Ayuntamiento de Sevilla, cuyo traslado al Bellas Artes es gratuito, y que fortalecerían muchísimo la calidad del Museo".

Al respecto, siguió explicando, "teníamos la palabra del delegado provincial de Cultura de Sevilla, Bernardo Bueno, de que iban a gestionar esto, pero no solo no han gestionado nada, sino que hemos obtenido la callada por respuesta". Además, puso de relieve, que "otro elemento absolutamente incomprensible, es que es el único museo de Europa de esa importancia que carece de audioguía".

"No entremos en bailes folclóricos de cifras, sino que deberíamos ir a las estructuras que el Museo tiene, a las estructura jurídicas, al hecho de que es el único Museo que no tiene patronato en su dirección, algo que abriría el modelo de gestión a la sociedad", sentenció. En este sentido, Valdivieso dijo que "el modelo a seguir es el Bellas Artes de Bilbao, mucho más joven y más dinámico". "Aquí esto se sabe, pero por determinados intereses que a nosotros se nos ocultan no se quiere tomar este modelo", manifestó.

De este modo, Valdivieso afirmó que "si se tuviera en cuenta dicho modelo, el renacimiento del Museo de Sevilla partiría de sus propias estructuras, creándolo como organismo autónomo, con un patronato en su gestión donde estén representadas las distintas fuerzas sociales y económicas", y, prosiguió, "a partir de ahí se podría hacer un proyecto serio, con unas fechas reales, se podría ampliar y dotarlo de unos servicios modernos", porque, concluyó, "el Bellas Artes dispone un buen personal y un magnífico cuerpo de conservadores, pero están infradotados".