Una vendedora de la ONCE reparte más de 1,1 millones en Alcalá (Sevilla): "Ya me puedo jubilar tranquila"

La vendedora de la ONCE Estrella Rodríguez. - ONCE

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El sorteo de la ONCE de este lunes, 14 de julio, ha dejado la mayor parte de su fortuna en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde Estrella Rodríguez ha repartido más de 1,1 millones euros en un sorteo que ha dejado más de dos millones de euros entre cuatro provincias andaluzas. "Ya me puedo jubilar tranquila", ha celebrado Rodríguez.

En contexto, Estrella Rodríguez es afiliada a la ONCE por su discapacidad visual grave y vendedora de la Organización desde 1996 y vendió la serie agraciada con medio millón de euros, el mayor premio que ofrecen los sorteos de diario de la ONCE de lunes a jueves, y otros 19 cupones premiados con 35.000 euros cada uno que suman otros 665.000 euros, por lo que repartió en total 1.165.000 euros, según ha concretado la ONCE en una nota.

La suerte la ha llevado a las puertas de un bar de la calle Mairena, en pleno centro de Alcalá de Guadaíra, donde en la mañana de este martes el "barullo de felicitaciones entre unos y otros" eclipsa las conversaciones de la semifinal que enfrentará a la Selección española de fútbol contra Francia.

"Me llamó anoche una clienta para decirme que le había dado el premio y no me lo creía, luego lo comprobé y me dio mucha alegría", ha reconocido, al tiempo de afirmar que "ya me puedo jubilar tranquila después de 30 años". "La ilusión de dar el premio la tengo todos los días y ahora en pleno verano, fíjate cómo le va a venir a todo el mundo para las vacaciones", ha dicho.

El sorteo del 13 de julio, que estaba dedicado al desembarco pirata de Premià de Mar (Barcelona), ha repartido otros 700.000 euros en Antequera, y 70.000 euros respectivamente en Cádiz, Málaga y Almonte (Huelva), por lo que ha repartido un total de 2.075.000 euros entre las provincias de Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva.

El Cupón Diario de la ONCE ha puesto en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas --seis euros--, y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para este martes, 14 de julio, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 40 millones de euros. Y para el próximo 15 de agosto, el Extra de Verano de la ONCE sortea un primer premio dotado con quince millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios agraciados con 40.000 euros cada uno.

En concreto, los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

De este modo, la Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía "promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".

En suma, los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.300 vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde 'https://www.juegosonce.es/' y en establecimientos colaboradores autorizados.