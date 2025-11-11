Verónica Pérez (PSOE-A) sostiene que Juanma Moreno está "inhabilitado para gestionar la sanidad pública andaluza"

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PSOE de Sevilla Verónica Pérez ha sentenciado este martes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "está inhabilitado para gestionar la sanidad pública andaluza" porque "no está siendo capaz de cortar la hemorragia de un sistema público de salud que vive su peor momento".

Así lo ha señalado la diputada autonómica socialista en una atención a medios a las puertas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla en la que, según ha informado el PSOE en una nota, Verónica Pérez ha lamentado que el presidente de la Junta "siga sin escuchar el clamor miles de andaluces que el domingo" pasado "inundaron las calles en defensa de la sanidad pública".

"Más de un mes después de que se destapara el mayor escándalo del SAS, el Gobierno andaluz sigue sin explicar a la ciudadanía qué ha fallado en los cribados de cáncer de mama", ha denunciado la parlamentaria socialista.

Verónica Pérez ha criticado que "la respuesta de Moreno Bonilla a las manifestaciones del domingo y a la indignación ciudadana ha sido nombrar a un nuevo viceconsejero de Salud que es un alto cargo del PP y que viene de la sanidad privada", ha censurado en referencia a Nicolás Navarro, nuevo viceconsejero de Sanidad.

La representante socialista ha lamentado que el también presidente del PP-A, Juanma Moreno, "prefiere escuchar los aplausos de los suyos en el congreso del Partido Popular" andaluz, "donde todo es ficticio, a resolver los problemas de los andaluces".

En esa línea, ha criticado que, "siete años después de que Moreno Bonilla llegara a San Telmo, sigue siendo casi imposible lograr cita con el médico de cabecera antes de 15 días; hay dos millones de andaluces en listas de espera y numerosas mujeres que han muerto sin que se les haya diagnosticado cáncer de mama".

Ante este "grave panorama", la parlamentaria socialista ha criticado que Moreno "ni siente ni padece", así como ha censurado que el PP-A, "que desde el principio ha cargado en contra de las víctimas, se niega a que Amama, la principal asociación --de mujeres con cáncer de mama-- que ha destapado este escándalo, pueda ir al Parlamento a contar los testimonios de las mujeres". "Es una auténtica desfachatez", ha apostillado Verónica Pérez para concluir.