Un vídeo de la clínica de fisioterapia Metropol Salud reúne los principales consejos para el deporte en verano

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La clínica de fisioterapia Metropol Salud, ubicada en Mairena del Aljarafe (Sevilla), ha publicado un vídeo en sus redes sociales con consejos para hacer ejercicios en el verano y evitar lesiones.

Se trata de una época del año donde muchas personas hacen ejercicio aprovechando el buen tiempo y las vacaciones. De la mano del fisioterapeuta Carlos Doctor Osuna, en el vídeo se recogen consejos con el objetivo de que disfrutemos de nuestro tiempo de vacaciones sin problemas.

Si vamos a hacer senderismo, debemos realizar estiramientos antes y después de caminar. Hay que cuidar el calzado, es decir, que sea el adecuado para esta actividad y evitar cargas innecesarias al llevar la mochila.

Si practicamos deporte en la playa, además de calentar debemos hacerlo con zapatillas deportivas y mejor sobre la superficie dura de la arena: correr descalzo por la playa aumenta el riesgo de sufrir lesiones en pies, tobillos y piernas.

Si vamos a nadar durante un largo rato, es aconsejable realizar estiramientos antes de meternos en el agua. El fisioterapeuta de Metropol Salud alerta también sobre las zambullidas inadecuadas de cabeza: mejor no hacerlas para evitar golpes y lesiones medulares.

Otro de los consejos es evitar las horas centrales del día para hacer ejercicio y mantenerse hidratado. Hay que beber agua antes, durante y después de la actividad física. De esta manera evitaremos golpes de calor o lipotimias.

Debemos usar ropa transpirable cuando vayamos a practicar deporte y, por supuesto, protegernos del sol: es recomendable usar gorra para la cabeza y no olvidarnos del protector solar para nuestra piel.

Siguiendo la recomendación realizada por la Guardia Civil en otras temporadas, debemos alertar sobre los masajistas ambulantes de las playas. Hay que decir no a los servicios que ofrecen estas personas. Es un riesgo para nuestra salud ya que se trata de personas no profesionales, no hay seguridad, ni higiene ni instalaciones adecuadas. Nos pueden provocar lesiones e infecciones no deseadas.

El vídeo de estas recomendaciones puede verse en el canal de YouTube de Metropol Salud: https://www.youtube.com/watch?v=w29okcxtObQ&t=1s