Villalobos reitera que "no se celebrarán exámenes en Diputación hasta que haya sentencia de la UE sobre los interinos"

Publicado 29/01/2020 14:40:42 CET

SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha lanzado este miércoles un mensaje de tranquilidad "a todos los empleados públicos" de la institución provincial cuyas plazas se encuentran inmersas en las convocatorias de la oferta pública de empleo de la corporación, dejando claro que la entidad supramunicipal "no va a celebrar exámenes haya que exista una sentencia clara del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a la naturaleza final de los interinos en sus puestos de trabajo".

De esta forma, el mandatario provincial sale al paso de la preocupación que viene mostrando este colectivo de empleados de la Diputación, asegurando que "lo único que estamos haciendo a día de hoy es continuar con los procedimientos administrativos oportunos para que la convocatoria de ofertas no caduquen".

En un comunicado, Villalobos apostilla que el criterio sigue siendo el mismo que se acordó con la mayoría sindical, es decir, "ralentizar al máximo la convocatoria, siempre y cuando no se ponga en peligro la caducidad de la oferta", para poder conocer esa sentencia del tribunal europeo.

Respecto a la publicación de bases de distintas convocatorias, el responsable provincial aduce que se ha hecho a fin de dar a conocer a los aspirantes los temarios y programas, para que cuenten con mayor tiempo de preparación, en caso de que la sentencia de la UE fuera desfavorable. Además, pide tener en cuenta que todos los procesos de selección tienen "infinidad de trámites, imposibles de acometer en breve plazo, lo que produciría la caducidad de la oferta, porque en el caso de estabilización, por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) establecen un marco temporal determinado".

"En su día, lo que se acuerda con la mayoría sindical es retardar el proceso al máximo, siempre y cuando no se concurra en la caducidad de la oferta. Y la suspensión de las convocatorias daría lugar, precisamente, a esa caducidad de la oferta", recuerda el presidente.

En cualquier caso, Villalobos ha apelado "a la tranquilidad de aquellos empleados que estén inmersos en estos procesos, porque la sentencia del TJUE se conocerá, presumiblemente, en los meses de febrero o marzo y, en base a ello, esta corporación la ejecutará en todos sus términos".

"La apuesta por la estabilización y consolidación de la plantilla, siempre dentro de los márgenes de la legalidad, nos debe conducir a bajar la temporalidad a un registro de en torno al ocho por ciento, cuando los estudios que manejan las centrales sindicales indican que esta tasa puede estar actualmente en torno al 25 por ciento o más, tras la reposición cero impuesta en 2011 por el gobierno central", ha señalado Villalobos.

En esa línea, ha recordado que se mantiene desde Diputación la "firmeza del acuerdo" con los sindicatos en Mesa General de mayo de 2019 "una suspensión temporal" donde los exámenes de las ofertas mencionadas no se celebrarían "hasta que no se pronunciase el TJUE, siempre y cuando no caducasen las mismas".

También,se acordó "o paralizar"esas ofertas públicas de consolidación y estabilización porque la caducidad conllevaría realizar una convocatoria de oposiciones libres y "hí vamos a mantener nuestro compromiso con las centrales sindicales de la institución y, por ende, con los trabajadores".