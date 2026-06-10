Villanueva del Río y Minas (Sevilla) pide otro cura: "Nos niega la comunión y a cambio nos da una estampita"

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VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

Vecinos de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) se han concentrado en las últimas horas para pedir el traslado del párroco del municipio, quien, según varios testimonios, niega la comunión a personas homosexuales, a farmacéuticos, así como el bautizo a hijos de padres divorciados. "Dice que le echemos, que él no quiere estar aquí", ha afirmado un vecino.

Según ha detallado una vecina del municipio en declaraciones a Europa Press, el sacerdote, "se niega" a bautizar a su sobrina al estar su padre divorciado de una pareja anterior, a la vez que otro vecino ha sostenido que el pueblo está "en pie de guerra" ante unos hechos que considera "no son normales". Según ha relatado, el párroco ha afirmado que aquellos que comulgan "en pecado" están "tomando veneno", además de que "se les condena al purgatorio".

Asimismo, este vecino ha sostenido que no se trata de "rumores", sino de hechos "realizados abiertamente" por el sacerdote. "Antes de comulgar avisa de que los que estén en pecado no comulgan, pero si te levantas a hacerlo te dice que no y te da una estampita", ha relatado.

De la misma manera, ha compartido otro caso en el que el párroco estaría "exigiendo" a una vecina del pueblo que su hija, nacida en León, acuda a la localidad para recibir la primera comunión.

Seguidamente, este vecino ha cuestionado el grado de conocimiento que el sacerdote posee de la vida de los habitantes de la localidad "a pesar de haber llegado en agosto de 2025". "Parece que nos tiene a todos tachados en una libreta".

En contexto, un feligrés señaló públicamente al párroco de los templos de Santiago el Mayor y de San Fernando del municipio, el pasado 30 de mayo, después de que este presuntamente le avisase de que "no iba a seguir dándole la comunión". Según sostuvo en una publicación en redes sociales, el párroco se refirió a él y a su marido como personas "indignas".