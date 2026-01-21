La Virgen de los Reyes de Sevilla se someterá a una intervención de mantenimiento en la Catedral antes de Cuaresma

Archivo - La Virgen de los Reyes por las calles de Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La imagen de Nuestra Señora de los Reyes, patrona de Sevilla y su Archidiócesis, y el Niño serán sometidos a una revisión e intervención de mantenimiento dentro de las tareas habituales de conservación preventiva de la Catedral de Sevilla.

La actuación tiene como objetivo garantizar "la adecuada preservación de esta emblemática imagen y prevenir posibles alteraciones derivadas del paso del tiempo y del intenso uso devocional", según ha confirmado el Cabildo Catedral en una nota.

Los trabajos serán ejecutados por el restaurados Enrique Gutiérrez Carrasquilla, quien llevará a cabo también el estudio y la documentación fotográfica de todo el proceso.

Estas actuaciones se realizarán en las dependencias del Cabildo Catedral y comenzarán tras el acto de presentación de los niños a la imagen, el próximo 23 de enero. La Catedral ha afirmado que estarán concluidos antes del Miércoles de Ceniza, 18 de febrero.

La intervención contempla la eliminación de las manchas de carmín existentes en las manos de la Virgen, así como la reintegración de los desgastes por abrasión detectados en esta zona, "producidos principalmente por los tradicionales besamanos".

Asimismo, el Cabildo Catedral ha indicado que se actuará sobre las pérdidas de policromía ocasionadas por el roce de alfileres en la zona de las sienes y se procederá a la fijación de aquellas capas pictóricas "que presenten alteraciones, con el fin de asegurar su estabilidad". En lo que respecta a la imagen del Niño, se realizará una reintegración puntual de las pérdidas de policromía observadas.

A principios de enero, la Catedral encontró elementos inéditos del tabernáculo medieval de la Virgen de los Reyes durante las intervenciones de conservación que se están desarrollando en la Capilla Real.

Hasta el 15 de enero estuvieron expuestas las tablas del antiguo tabernáculo medieval de la Virgen de los Reyes, integradas actualmente en el retablo barroco.