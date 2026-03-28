El Virgen del Rocío de Sevilla apaga este sábado su cúpula para concienciar sobre las medidas contra el cambio climático

Hospital Virgen del Rocío de Sevilla - OFICINA DE COMUNICACIÓN VIRGEN DEL ROCÍO

SEVILLA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla apagará este sábado la cúpula que corona el edificio, concretamente en el tramo comprendido entre las 20,30 y las 21,30 horas, para "concienciar a la sociedad sobre la necesidad de adoptar medidas frente al cambio climático y las emisiones contaminantes, así como ahorrar energía y aminorar la contaminación lumínica", coincidiendo con la campaña 'La Hora del Planeta', que se celebra con este mismo motivo en diversas partes del mundo desde hace casi 20 años.

La ONG World Wide Fund for Nature (WWF), entidad destinada a la conservación de la naturaleza, es la impulsora de esta campaña con la que insta a municipios, ciudadanía, entidades y empresas a que apaguen las luces y "den una hora al planeta y celebrando así su compromiso por la naturaleza y por el clima".

Fundada en 1961, su misión es frenar la degradación ambiental y construir un futuro donde los humanos vivan en armonía con la naturaleza, protegiendo la biodiversidad y reduciendo la contaminación.