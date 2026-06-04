El Virgen del Rocío de Sevilla, entre las diez mejores direcciones de Enfermería de la sanidad pública española

Personal del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGR) ha reconocido al Hospital Universitario Virgen del Rocío en sus premios a la Mejor Reputación Enfermera, concretamente en el ranking de Mejores Equipos de Dirección Enfermera Hospital Público, la dirección de Enfermería del centro sevillano ocupa el puesto número 8 entre los mejores equipos de gestión enfermera de toda España en una clasificación que reconoce la profesionalidad y la excelencia.

Según ha detallado la Junta de Andalucía, el presidente del ICOES Víctor Bohórquez ha entregado a Rocío Salguero, directora de Enfermería del Hospital Virgen del Rocío, el Premio Reputación Enfermera a la Mejor Dirección de Enfermería en el ámbito de la Sanidad Pública situándose de nuevo entre los diez primeros puestos del ranking nacional en excelencia enfermera.

La dirección del CGE ha destacado que la Dirección de Enfermería del Virgen del Rocío se sitúa "entre los centros con mayor prestigio, solvencia y liderazgo enfermero de nuestro país". Asimismo, señala que, este reconocimiento responde "al impacto real del liderazgo enfermero en la calidad asistencial, la gestión de los equipos y la confianza profesional".

De la Dirección de Enfermería del HUVR depende más de la mitad de la plantilla del centro hospitalario sevillano. En concreto, son 5.386 los profesionales de la Enfermería en el complejo universitario sevillano, lo que supone un 52,90% sobre el total del personal del centro. El 85,79% de ellos son mujeres. Entre ellas hay enfermeras generalistas, enfermeras especialistas en Salud Mental, enfermeras Obstétrico-Ginecológicas (Matronas) y técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), además de otros profesionales dependientes de la Dirección de Enfermería, como fisioterapeutas, logopedas y terapeutas ocupacionales.

Además, este año vuelven a haber 41 enfermeros internos residentes (EIR). En cuanto a los proyectos de investigación, Enfermería del HUVR participa, como investigadores principales, entre otros, en el proyecto Humancuida, orientado a fortalecer la humanización del cuidado en el Sistema Sanitario Público Andaluz; Modelo transcultural TEC-MED, para la población dependiente del Mediterráneo; Estudio PACED: Patient Care Experience Day Unit. Análisis multidimensional de la experiencia del paciente en unidades de día Hospitalarias; e Impacto de métodos no farmacológicos en la consulta de extracciones pediátrica: estudio experimental.

En la entrega de los Premios Nacionales de Reputación Enfermera 2026 se ha galardonado a las mejores direcciones de Enfermería de los hospitales, los centros de salud y los centros sociosanitarios y también a las empresas fabricantes de productos de indicación y uso enfermero, según el ranking del Monitor de Reputación Enfermera (MRE).