La Virgen de San Gonzalo y el Cristo de La Estrella protagonizan el cartel de Semana Santa de Triana de 2026

El párroco de Santa Ana, Manuel Soria, el autor del cartel y el delegado de Fiestas Mayores, junto a la obra que anuncia este año la Semana Santa en Triana. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Virgen de la Salud de la Hermandad de San Gonzalo y el Cristo de las Penas de la Hermandad de la Estrella protagonizan el cartel de Semana Santa de Triana, obra de Rubén Terriza, que este viernes se ha desvelado durante un acto celebrado en la Real Parroquia de Santa Ana, que ha contado con la presencia del delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés.

El también delegado del Distrito Triana-Los Remedios ha destacado al respecto que este cartel "no es solo una imagen que anuncia fechas en el calendario, es un reflejo del alma de Triana, de su fe, de su tradición y de su identidad", informa el Consistorio en un comunicado. "Rubén Terriza ha sabido captar con enorme sensibilidad y maestría la esencia de la Semana Santa de Triana", ha añadido Alés.

Asimismo, el delegado ha anunciado que el próximo 19 de marzo, a las 20,30 horas, tendrá lugar el pregón de la Semana Santa de Triana, que será pronunciado por el periodista Manuel Lamprea. "Será, sin duda, un momento muy esperado, en el que la palabra se convertirá en emoción y antesala de los días grandes que ya se acercan", ha afirmado.

Alés ha señalado que las hermandades de Triana han elegido a dos protagonistas que son una "apuesta segura" para anunciar "a lo grande" la Semana Santa en este barrio, "en una Cuaresma que ya se acerca", una celebración "por la que ya se está trabajando con fuerza e ilusión desde hace meses".

Rubén Terriza González (La Puebla del Río, Sevilla, 1996) es un artista plástico, que enfoca su obra a la pintura y a la escultura. Entre sus trabajos destacan el cartel de la Navidad de Sevilla 2021, el cartel de la Semana Santa de Osuna, también ese año; el cartel de la Sagrada Cena de Málaga (2022), el cartel de las Glorias de Granada (2023), y el cartel de la Esperanza de Triana (2019), entre otros muchos.

Terriza realizó en 2017 la pintura del camarín de la Divina Pastora de Triana, y en 2020 pintó la Gloria para el techo de palio de la Hermandad Servita de Los Palacios y Villafranca. Asimismo, ha hecho esculturas, como una de las ovejas que acompañan a la Divina Pastora de Capuchinos de Sevilla.

Manuel Lamprea Ramírez (Sevilla, 1998) cursó sus estudios primarios y secundarios en Santiponce, en el IES Itálica, donde empezó a realizar programas de radio y participar en recitales de poesía. Graduado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, actualmente trabaja en PTV Sevilla, televisión local, en la que presenta y dirige el programa 'Sentir Cofrade' y los informativos diarios en su franja vespertina.

En esta cadena también ha transmitido la Semana Santa de Sevilla, procesiones extraordinarias y otros eventos de la ciudad. Igualmente, es colaborador de 'El Palquillo', sección cofradiera de Diario de Sevilla.