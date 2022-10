Virginia Pérez (PP) asegura que "ha sido un honor representar y servir a los populares de Sevilla"

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta saliente del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha asegurado este sábado que "ha sido un honor representar y servir a los populares sevillanos" desde el Partido Popular así como desde la Diputación de Sevilla y el Parlamento de Andalucía.

Así lo ha expresado durante su intervención de despedida en el XVI Congreso Provincial Extraordinario del PP de Sevilla. "Han pasado 1.879 días desde el primer Congreso Provincial que tuve la confianza de la mayoría de los militantes del PP de Sevilla. Tuve la oportunidad de trabajar y de asumir responsabilidades gracias a muchas personas que me dieron la oportunidad desde el respeto y el cariño", ha destacado a través de un comunicado.

"Ha sido un honor representar y servir a los populares sevillanos. He entregado mi alma y he dado lo mejor de mí en este maravilloso proyecto que busca mejorar la vida, proyecto que comparto y que seguiré compartiendo", ha añadido. Pérez ha subrayado que "ser capitán del barco no ha sido fácil pero he tenido una gran tripulación" para "trabajar para tener gobiernos de PP en las administraciones".

"Hemos vivido momentos muy complejos pero hoy me voy con un sueño: hemos teñido la provincia de azul gracias al liderazgo de Juanma Moreno", ha insistido, aplaudiendo la labor de los alcaldes de la provincia que hacen "un gran trabajo con mayúscula y las políticas más cercanas al ciudadano".

La presidenta saliente ha valorado que el PP de Sevilla se queda "en las mejores manos" con Ricardo Sánchez quien trabajará con los populares sevillanos, "personas leales al partido de forma inquebrantable". "Cedo hoy el timón y te deseo, Ricardo el mejor de los éxitos y suertes", ha concluido.