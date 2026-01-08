Vithas Sevilla desarrolla un protocolo integral para mitigar los efectos faciales de la pérdida acelerada de peso

La doctora Ángeles Flores, especialista en medicina estética de Vithas Nervión. - VITHAS

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Medicina Estética de Vithas Nervión ha informado este jueves de que ha desarrollado un protocolo integral adaptado a las distintas fases de la pérdida de peso, basado en el acompañamiento del paciente desde el inicio del proceso. El objetivo, según la doctora Ángeles Flores, especialista en medicina estética de Vithas Nervión, es anticiparse a los cambios y aplicar tratamientos preventivos y correctivos que permitan restaurar el volumen facial, tensar la piel y mejorar la calidad dérmica de forma progresiva y personalizada tras la pérdida acelerada de peso.

Todo ello a colación de que, según ha expresado Vithas en una nota, la pérdida importante de peso, especialmente cuando se produce de forma rápida o con apoyo de los nuevos fármacos para el adelgazamiento, puede provocar cambios estructurales visibles en el rostro, según advierte la Unidad de Medicina Estética del Centro Médico Vithas Nervión. Entre los efectos más habituales se encuentran la pérdida de grasa en compartimentos específicos, la flacidez y el descolgamiento cutáneo, la disminución de la calidad de la piel y la pérdida de masa muscular facial.

Tal y como explica la mencionada doctora, este proceso puede derivar en una apariencia envejecida y cansada, con hundimiento del tercio medio del rostro, mayor marcación de ojeras y desproporciones faciales. "Son cambios que cada vez vemos con más frecuencia en pacientes que han seguido procesos de adelgazamiento acelerado", ha señalado la experta.

Entre las técnicas más empleadas se encuentran el uso de ácido hialurónico, los bioestimuladores, la radiofrecuencia fraccionada y los hilos tensores de PDO, tratamientos mínimamente invasivos que permiten obtener resultados naturales con una rápida reincorporación a la vida social y laboral.

El protocolo diseñado por Vithas Nervión contempla tres fases principales. En una primera etapa preventiva, se aplican tratamientos como vitaminas, radiofrecuencia suave y polinucleótidos con el fin de preparar la piel. Posteriormente, durante la fase de pérdida activa de peso, se incorporan bioestimuladores, HIFU moderado y ácido hialurónico profundo mínimo. Finalmente, en casos de pérdidas superiores a los diez kilos, se recurre a técnicas de corrección estructural con ácido hialurónico, bioestimuladores, HIFU o radiofrecuencia y hilos tensores.

En este contexto, la doctora Flores ha subrayado que la medicina estética actual permite ofrecer procedimientos no quirúrgicos, seguros y reversibles, con resultados inmediatos y progresivos, evitando en muchos casos la necesidad de cirugía.

Asimismo, ha destacado la importancia del trabajo coordinado con los especialistas en Endocrinología y Nutrición para acompañar al paciente durante todo el proceso de adelgazamiento y facilitar una transición saludable hacia su nueva imagen corporal.