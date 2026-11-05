Vithas Sevilla recibe a los estudiantes de primero de Medicina de la CEU Fernando III para conocer su funcionamiento

Estudiantes de Medicina en Vithas Sevilla - VITHAS SEVILLA

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Sevilla ha recibido a los estudiantes de primer curso del grado en Medicina de la Universidad CEU Fernando III para mostrarles la realidad de un centro hospitalario.

Según ha indicado Vithas en un comunicado, la visita, celebrada los días 27 de octubre y el 4 de noviembre, forma parte de la asignatura Sistema Sanitario, Organización y Economía de la Salud.

La misma ha sido impartida por el director territorial de Vithas Andalucía, José María Baena, y el equipo de dirección de Vithas Sevilla, el doctor Mario González, director gerente, y la doctora Inmaculada Cosano, directora médica.

Esta formación se enmarca en la alianza estratégica firmada entre Vithas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU para impulsar la docencia, la innovación y la investigación en Ciencias de la Salud durante los próximos cuatro años prorrogables.

La visita ha permitido a los estudiantes "comprobar que la atención hospitalaria requiere la participación coordinada de distintos perfiles profesionales".

La actividad ha comenzado con una sesión formativa sobre la organización de las áreas asistenciales y de gestión de un hospital. La ponencia ha contado con la intervención del equipo de dirección del centro, junto a los responsables de diferentes servicios.

Tras esta formación teórica, los alumnos han recorrido las instalaciones en pequeños grupos para trasladar esos conocimientos al entorno hospitalario real.

Las jornadas se han centrado en aplicar los conocimientos teóricos al entorno asistencial y ofrecer la posibilidad al alumnado de mostrar cómo se organiza realmente la atención dentro de un hospital.