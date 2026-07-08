VIVE Alcalá (Sevilla) atiende a más de 550 personas en dos semanas tras presentar sus dos promociones de VPO

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, en la presentación de una promoción de VIVE Alcalá. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública VIVE Alcalá ha atendido a más de 550 personas en apenas dos semanas desde la presentación de las dos primeras promociones de vivienda protegida impulsadas por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Según ha indicado el Consistorio en una nota, a esta cifra se suman decenas de consultas telefónicas y a través de medios digitales, "reflejo del enorme interés que estos proyectos han despertado tanto entre vecinos de la ciudad como entre personas con vinculación laboral en el municipio".

La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha señalado que la respuesta "demuestra que existe una necesidad real de vivienda asequible y que el trabajo que venimos desarrollando en materia de suelo y vivienda responde a una demanda de muchas familias y jóvenes alcalareños".

"Nuestro compromiso es seguir impulsando nuevas promociones que faciliten el acceso a una vivienda de calidad a precios muy por debajo del mercado", ha subrayado.

Las promociones corresponden a las 107 viviendas protegidas en venta de Mar Mediterráneo, con un precio de 115.000 euros, más 15.000 euros correspondientes al garaje y trastero, y a las 84 viviendas protegidas en alquiler de La Cornisa del Zacatín, que comenzarán a construirse en los próximos meses.

Ambas actuaciones se desarrollarán mediante construcción industrializada, un sistema innovador que sitúa a Alcalá de Guadaíra entre los municipios referentes del país en materia de vivienda pública. El Ayuntamiento ha destacado que este modelo permite reducir los plazos de ejecución, mejorar el control de calidad durante el proceso constructivo y ofrecer viviendas con elevados estándares de eficiencia energética, sostenibilidad, confort y tecnología.

Las obras de las 107 viviendas en venta de Mar Mediterráneo tienen una duración estimada de 14 meses y está previsto que comiencen durante el próximo mes de septiembre. Por su parte, las 84 viviendas en alquiler de La Cornisa del Zacatín iniciarán sus obras este mismo verano, mientras que su proceso de adjudicación no se prevé hasta el próximo año.

En esta línea, la Junta de Gobierno Local ha aprobado recientemente la licencia de obras de esta promoción de 84 viviendas protegidas en alquiler, permitiendo el inicio inminente de unos trabajos que consolidan la mayor apuesta municipal por la vivienda pública de las últimas décadas.

El Ayuntamiento ha reseñado que la mayor parte de las consultas se han centrado en los requisitos de acceso y en el procedimiento de adjudicación. Para optar a las viviendas en venta de Mar Mediterráneo, es necesario acreditar tres años de empadronamiento en Alcalá de Guadaíra o, alternativamente, una vinculación laboral continuada de al menos tres años en el municipio.

Asimismo, se exige cumplir los requisitos económicos establecidos para este tipo de viviendas protegidas, con unos ingresos mínimos equivalentes a 1,75 veces el Iprem, lo que supone aproximadamente 17.000 euros brutos anuales para una unidad familiar de un miembro y 22.700 euros para una unidad familiar de dos miembros, además de no superar el límite máximo previsto por la normativa.

Otro requisito imprescindible es estar inscrito en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. En este sentido, VIVE Alcalá recuerda que el 31 de julio es la fecha límite garantizada para que las nuevas inscripciones puedan participar en el proceso de adjudicación de esta promoción.

La empresa municipal ha pedido tranquilidad a todas aquellas personas que ya forman parte del Registro, ya que no deben realizar ningún trámite adicional ni inscribirse en ninguna otra plataforma. La inscripción vigente será suficiente para participar en el procedimiento, siempre que se cumplan el resto de requisitos establecidos en las bases.

Está previsto que, una vez finalizado el plazo de inscripción y comprobada toda la documentación, se publique un listado provisional de admitidos y excluidos, abriéndose posteriormente un periodo para la subsanación de posibles errores.

Tras este proceso, la adjudicación de las viviendas en venta se realizará mediante un sorteo público ante notario, previsto inicialmente para finales de este año, garantizando así la máxima transparencia e igualdad de oportunidades.