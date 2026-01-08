Voces, cuerdas y percusión protagonizan la agenda cultural de Sevilla esta semana

La delegada de Cultura, Angie Moreno (i), conversa con la comisaria de una de las muestras que contempla la programación municipal, en foto de archivo. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha informado este jueves acerca de la programación cultural disponible del 8 al 14 de enero en la ciudad, protagonizada por voces, cuerdas y percusión. "La música, en todas sus formas, constituye una parte esencial de nuestra apuesta por una cultura accesible, diversa y presente en la vida cotidiana de Sevilla", ha asegurado Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura.

Este jueves, a las 18,30 horas, Paco Pérez Valencia ofrecerá una visita guiada a su muestra 'El perro negro', en sus últimos días en la Sala Atín Aya, en lo que será una de las novedades de dicha programación, como señala el Consistorio en una nota de prensa.

Esta exposición propone un recorrido emocional por más de 40 años de creación. La muestra reúne más de 240 obras en las que el negro, el silencio y el color "dialogan como símbolos de memoria, búsqueda y espiritualidad".

Por otro lado, destaca el concierto de música antigua de Accademia del Piacere, que regresa al Espacio Turina con una propuesta que profundiza en los cancioneros polifónicos del siglo XVII, en un recorrido musical por piezas de Juan de Torres, Mateo Romero, Manuel Machado, Falconieri o Gaspar Sanz, entre otros. La cita será este viernes, a las 20,00 horas, con entradas entre los 10 y los 20 euros.

Asimismo, el grupo vocal proyectoeLe, bajo la dirección de Carlos Cansino, protagoniza una nueva cita del XV Festival Encuentros Sonoros con un programa de estrenos absolutos escritos para la formación por miembros del colectivo internacional Kyma Kollektiv. Las obras, firmadas por Alireza Shahabolmolkfard, Ixta Rodero, Jadwiga Frej y María Pérez Díez, "exploran la relación entre la voz contemporánea y la conciencia ecológica, en una propuesta poética, crítica y accesible".

El quinto concierto del XXXVI Ciclo de Música de Cámara de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla propone un recorrido por la música francesa y española para piano y vientos de finales del XIX y principios del XX. El programa, interpretado por destacados solistas de la ROSS, incluye obras de Albert Roussel, Tomás Bretón, Vincent d'Indy y Francis Poulenc, con una selección que combina audacia armónica, acento popular y refinamiento neoclásico. El concierto se ha programado el domingo, en la Sala Silvio del Espacio Turina.

Además, ya están a la venta las entradas de 'El Rey se muere', una "poderosa alegoría" sobre la decadencia humana y el "colapso" de una sociedad que se niega a escuchar las señales de la naturaleza. "Un drama apocalíptico que cuestiona el lugar del hombre en el mundo y su responsabilidad en su propia destrucción". La obra se representará en la Nave de Fundición de la Real Fábrica de Artillería.

EXPOSICIONES PROGRAMADAS

Con motivo del centenario del arquitecto andaluz José María García de Paredes, Sevilla acoge una gran retrospectiva que recorre cuatro décadas de su obra. La muestra, organizada por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla junto al Museo Reina Sofía y la Fundación ICO, reúne más de 400 piezas y pone en valor su estrecho vínculo con la música, el arte y la arquitectura moderna. Cerrará sus puertas al público, en Artillería, el 18 de enero.