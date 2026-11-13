Vox abre la campaña del 29N en Sevilla apelando a un "cambio de rumbo" que ponga a los españoles "en el centro"

La cabeza de lista de Vox por Sevilla al Congreso de los Diputados, Reyes Romero, en el acto de apertura de la campaña. - VOX SEVILLA

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Vox por Sevilla al Congreso de los Diputados, Reyes Romero, ha participado este jueves en el acto de inicio de la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre (29N), en el que ha defendido la necesidad de "situar los intereses de los españoles en el centro de las políticas públicas" y de impulsar "un cambio de rumbo político".

Durante su intervención, Romero ha señalado que España atraviesa un momento de "especial trascendencia", marcado por la "preocupación" ciudadana ante los casos de corrupción, el "deterioro" de la confianza en las instituciones y la "tensión política". En este contexto, ha reclamado que el próximo Gobierno tenga como "prioridad" el bien común y aborde los problemas que afectan directamente a familias, trabajadores y empresas.

Según ha subrayado, los ciudadanos "no piden grandes promesas, sino soluciones a cuestiones cotidianas" como el acceso a la vivienda, llegar a fin de mes, encontrar oportunidades laborales, contar con una sanidad sin listas de espera y disponer de infraestructuras ferroviarias "seguras y fiables".

Entre las principales propuestas de su formación, la candidata de Vox ha destacado la "prioridad nacional" en el acceso a los recursos públicos, el refuerzo de las fronteras y el control de la inmigración ilegal --con especial atención a la situación de Ceuta--, así como la aplicación de políticas de "remigración dentro del marco legal correspondiente".

Asimismo, Romero ha reivindicado la necesidad de acabar con el exceso de burocracia y con las "imposiciones ideológicas" que, a su juicio, dificultan el desarrollo económico. "España necesita recuperar la libertad, proteger a sus ciudadanos y permitir que las familias, los trabajadores y quienes generan empleo puedan prosperar sin tener que superar constantemente obstáculos administrativos", ha afirmado.

En clave provincial, ha advertido de que Sevilla también precisa respuestas ante "las dificultades de acceso a la vivienda, la falta de oportunidades para los jóvenes, las trabas que soportan los autónomos y la saturación de los servicios públicos", por lo que ha llamado a afrontar la campaña con "determinación, responsabilidad y compromiso".